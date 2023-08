MT Højgaard Holding A/S: Konkurrencemyndighederne godkender salg af Scandi Byg

MT Højgaard Holding A/S og Nordic Wood Industries A/S har i dag modtaget konkurrencemyndighedernes endelige godkendelse af salget af Scandi Byg A/S til Nordic Wood Industries A/S, og dermed er betingelserne for en planmæssig gennemførelse af salget per 31. december 2023 opfyldt.

Salgssummen opgøres som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 10/2023 fra 5. juli 2023 endeligt ved gennemførelsen af transaktionen, men forventes uændret at blive i niveauet 30 mio. kr.

Salget af Scandi Byg påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2023, da Scandi Byg rapporteres som ophørende aktivitet og således ikke indgår i koncernens omsætning og driftsresultat. Forventningerne er dermed uændret en omsætning i niveauet 9,0-9,5 mia. kr. og et driftsresultat på 200-225 mio. kr. før særlige poster og eventuelle værdireguleringer.

Salget er et led i MT Højgaard Holdings strategiske fokusering på den danske kerneforretning med de 100%-ejede forretningsenheder MT Højgaard Danmark, Enemærke & Petersen og MT Højgaard Property Development. Tilsvarende sker der en kontrolleret nedskalering af aktiviteterne i MT Højgaard International.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernchef Henrik Mielke og CFO Rasmus Untidt på telefon +45 22 70 93 65.

