LACROIX : Un premier semestre dynamique : hausse de 14,6% du chiffre d’affaires. Solide croissance au 2ème trimestre (+11,4%), soutenue par toutes les activités.

28/08/2023

Un premier semestre dynamique :

hausse de 14,6% du chiffre d’affaires

Solide croissance au 2ème trimestre (+11,4%),

soutenue par toutes les activités

Confirmation des objectifs financiers pour 2023

Cap des 750 M€ de chiffre d’affaires

Ebitda supérieur à 50 M€

Une dynamique soutenue au 1er semestre malgré l’impact ponctuel de l’attaque cyber

LACROIX a continué d’enregistrer une solide croissance de son activité au 2ème trimestre de l’exercice. Son chiffre d’affaires est ressorti en hausse de 11,4% par rapport à la même période en 2022, à 193,0 M€. Cette performance a été portée par les trois activités du Groupe, notamment l’activité Electronics malgré l’impact de l’attaque cyber au mois de mai (communiqués de presse du 15/05/2023 et du 31/05/2023). Sans cet incident aujourd’hui sans impact sur la capacité à produire, la progression du chiffre d’affaires de LACROIX aurait été de l’odre de 14% au deuxième trimestre 2023.

La croissance sur la période a été obtenue intégralement par croissance interne - Firstronic étant consolidée depuis le 1er janvier 2022 - et a bénéficié d’un effet change positif de 1,3 M€. À périmètre et taux de change constant(1), la hausse de l’activité s’établit à 11,1% au 2ème trimestre.

Sur l’ensemble du 1er semestre 2023, le chiffre d’affaires de LACROIX s’élève à 387,8 M€, en hausse de 14,6% (+14,2% à périmètre et taux de change constant).

CA en millions d’euros T2

2023 T2

2022 Variation S1

2023 S1

2022 Variation Activité Electronics 142,4 126,0 +13,0% 294,9 248,2 +18,8% Activité City 30,3 28,0 +8,2% 53,6 51,4 +4,3% Activité Environment 20,3 19,2 +5,9% 39,3 38,8 +1,2% Total LACROIX Group 193,0 173,2 +11,4% 387,8 338,4 +14,6%

Activité Electronics

Moteur de la croissance du Groupe, l’activité a progressé de 13,0% au 2ème trimestre (+12,5% à taux de change constant), affichant un chiffre d’affaires de 142,4 M€. Cette bonne performance est d’autant plus remarquable qu’elle a été réalisée en dépit de l’arrêt ponctuel de la production sur trois sites en France (Beaupréau), en Allemagne (Willich) et en Tunisie (Zriba), suite à l’attaque cyber, ayant entraîné un manque à gagner en termes d’activité de l’ordre de 4 à 5 M€.

L’activité Electronics a continué de profiter au deuxième trimestre d’une dynamique très favorable sur ses deux zones géographiques (EMEA et Amérique du Nord), tiré par les segments Automotive, Industrie et Avionics.

En cumulé sur les six premiers mois de l’exercice, l’activité Electronics s’inscrit en forte hausse de 18,8%, à 294,9 M€, bénéficiant d’une demande client soutenue et de l’introduction de nombreux nouveaux programmes, ainsi que de l’amélioration confirmée des conditions d’approvisionnement des composants.

Activité City

L’activité City affiche une hausse de 8,2% au 2ème trimestre, à 30,3 M€, toujours portée par l’excellente performance de l’Éclairage Public, en France ainsi qu’à l’international, en lien notamment avec l’exécution du contrat belge de modernisation de l’infrastructure routière en Flandre.

Par ailleurs, les ventes du segment Signalisation ont enregistré un regain de croissance, tandis que le pôle Traffic s’est stabilisé et affiche, à fin juin, un carnet de commandes bien orienté pour le second semestre.

Sur l’ensemble du 1er semestre, l’activité City a dégagé un chiffre d’affaires de 53,6 M€, en progression de 4,3% (+28% pour l’Éclairage Public).

Activité Environment

Après un 1er trimestre en léger retrait (-3,4%), l’activité Environment s’inscrit en hausse de 5,9% au 2ème trimestre 2023. Elle a été soutenue par l’ensemble des segments, dont les Smart Grids, particulièrement dynamiques, ainsi que le segment Eau à l’international, en croissance de plus de 20%.

Au total sur le 1er semestre de l’année, l’activité Environment ressort à 39,3 M€, en hausse de 1,2%. Au 30 juin, son carnet de commandes reste bien orienté, notamment à l’international.

Des objectifs confirmés pour l’exercice en cours et au-delà

Ce premier semestre très réussi offre au Groupe une solide visibilité sur le reste de l’exercice. La dynamique de croissance devrait se poursuivre, alimentée par des segments de marché structurellement porteurs que le Groupe adresse avec des solutions et équipements au leadership technologique incontesté.

LACROIX confirme par ailleurs ne pas attendre d’impact financier significatif de la cyber attaque advenue en mai. Le manque à gagner en termes de chiffre d’affaires devrait être récupéré dès le second semestre de l’exercice. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, l’incidence sera quasi nulle, compte tenu de la couverture assurantielle.

Le Groupe est ainsi en mesure de confirmer ses objectifs financiers pour 2023 avec un chiffre d’affaires supérieur à 750 M€ à périmètre constant, soit une hausse d’au moins 6%. Cette croissance devrait être accompagnée d’une nouvelle appréciation de l’EBITDA courant, dont le niveau serait ainsi supérieur à 50 M€.

À plus long terme, tous les objectifs financiers à horizon du plan Leadership 2025 sont réitérés, en particulier les cibles de chiffre d’affaires (800 M€) et de marge d’EBITDA (environ 9%).

Prochains rendez-vous

Résultats du 1er semestre 2023 : 28 septembre 2023 après Bourse

