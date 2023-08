Solvay publie les chiffres du premier semestre 2023 pour SpecialtyCo et EssentialCo





Bruxelles, le 28 août 2023, 18h00 CEST - Solvay annonce la publication sur son site des chiffres du premier semestre 2023 pour SpecialtyCo et EssentialCo.

Ces informations sont mises à disposition dans le cadre du projet de scission partielle. Elle contiennent plus particulièrement:

- Les états financiers combinés intermédiaires condensés non audités du premier semestre 2023 pour SpecialtyCo, disponibles ici;

- Des informations financières pro forma non auditées du premier semestre 2023 pour EssentialCo, disponibles ici.





