Galapagos kondigt de start aan van een fase 2-studie met de selectieve TYK2-remmer GLPG3667 bij patiënten met actieve systemische lupus erythematodes  

GLPG3667 is een nieuwe, orale, reversibele en selectieve tyrosinekinase 2 (TYK2) - remmer in o nderzoek

- GLPG3667 is momenteel in ontwikkeling voor de behandeling van ontstekings- en auto-immuunziekten en bevindt zich in fase 2 voor dermatomyositis

Mechelen, België; 28 augustus 2023, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag aangekondigd dat de eerste patiënt is gerandomiseerd in GALACELA, een fase 2-studie met GLPG3667 naar systemische lupus erythematodes (SLE).

De GALACELA fase 2-studie (NCT05856448) is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multi-center studie om de werkzaamheid, veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van GLPG3667 te evalueren bij volwassenen met actieve SLE. Een eenmaal daagse orale toediening van GLPG3667 of placebo gedurende 32 weken zal worden onderzocht bij ongeveer 140 volwassen patiënten met SLE. Het primaire eindpunt is het percentage patiënten dat de SLE responder index (SRI)-4 respons bereikt in week 32. De secundaire werkzaamheidseindpunten zijn het percentage patiënten dat de British Isles Lupus Assessment Group (BILAG)-gebaseerde Composite Lupus Assessment (BICLA)-respons behaalt in week 32, het percentage patiënten met >=50% vermindering van de Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area and Severity Index Activity (CLASI-A)-score op week 16, het percentage patiënten dat op week 32 de Lupus Low Disease Activity State (LLDAS) bereikt en de verandering ten opzichte van de baseline in de 28-gewrichten teller voor gevoelige, gezwollen en gevoelige en gezwollen (actieve) gewrichten op week 32.

"We zijn er trots op dat we deze belangrijke mijlpaal hebben bereikt in ons streven om het leven van patiënten met auto-immuunziekten te verbeteren. Hoewel er de afgelopen tien jaar aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de behandeling van SLE, blijven opflakkeringen, morbiditeit en mortaliteit hoog en is de kwaliteit van leven van patiënten met SLE slecht," aldus Daniele D'Ambrosio, MD, PhD, Therapeutic Area Head Immunology bij Galapagos. "We zijn enthousiast over het potentieel van GLPG3667 om een betekenisvol verschil te maken voor mensen die leven met SLE en kijken ernaar uit om dit kandidaatgeneesmiddel verder te brengen in de klinische ontwikkeling."

GLPG3667 is een onderzoeksgeneesmiddel en is door geen enkele regelgevende instantie goedgekeurd. De werkzaamheid en veiligheid ervan zijn niet vastgesteld of volledig geëvalueerd door enige regelgevende instantie.

Over systemische lupus erythematodes (SLE)

SLE is een chronische, inflammatoire, auto-immuunziekte die bijna elk orgaansysteem aantast. Het is ook een van de meest heterogene ziekten die door artsen wordt behandeld1. De pathogenese van SLE wordt gekenmerkt door een wereldwijd verlies van zelftolerantie met activering van autoreactieve T- en B-cellen. Dit leidt tot de productie van pathogene autoantilichamen die voornamelijk gericht zijn op een verscheidenheid aan nucleaire antigenen, zich afzetten in weefsels en complement activeren, wat resulteert in schade aan organen. SLE komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en komt vaker voor en is ernstiger (met hogere ziekteactiviteit en meer oplopende schade) bij niet-kaukasische bevolkingsgroepen (Hispanics, Afrikaanse afstammelingen en Aziaten) dan bij blanken2. SLE kent perioden van relatief stabiele ziekte gevolgd door opflakkeringen die uiteindelijk kunnen leiden tot onomkeerbare schade aan organen. Ondanks de beste praktijken lopen de meeste patiënten binnen 7 jaar na de diagnose onomkeerbare orgaanschade op. SLE kan niet genezen worden en de huidige behandelingsmogelijkheden hebben een gedeeltelijke werkzaamheid en/of substantiële toxiciteit. Nieuwe behandelingen kunnen helpen om te voorzien in de huidige onvervulde medische behoeften van patiënten.

Over Galapagos

Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf met één doel: de resultaten voor patiënten veranderen door middel van levensveranderende wetenschap en innovatie voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op de belangrijke therapeutische gebieden immunologie en oncologie, waar we diepgaande wetenschappelijke expertise hebben opgebouwd in meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Onze portfolio omvat onderzoeks- tot commerciële programma’s en ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is momenteel beschikbaar in Europa en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

