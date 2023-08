LHV Pank sai Finantsinspektsioonilt ettekirjutuse ja trahvi

Eesti Finantsinspektsioon on 2022. aastal toimunud kontrolli tulemusel leitud puudustega seoses teinud AS-ile LHV Pank ettekirjutuse ja väärteo korras 900 000 euro suuruse trahvi. LHV Pank nõustub järelevalve tähelepanekutega.

Finantsinspektsioon viis LHV Pangas läbi kohapealse kontrolli ja hindas finantsvahendajate äriliini kontrollsüsteemi nõuetelevastavust. Järelevalve tuvastas puudusi rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamises ja juhtimises, nagu ka lahendustes uute klientidega suhete alustamisel ja kliendisuhte jälgimisel, et veatult täita kõiki pangale seatud hoolsusmeetmeid. Järelevalve tähelepanekutest tuli välja ressursipuudus ja ka vajakajäämisi teatud kohustuste täitmises.

LHV Panga juhatuse esimehe Kadri Kiiseli sõnul tegeles LHV finantsvahendajate äriliini riskikontrolli süsteemi tõhustamisega juba enne kõnealuse kontrolli algust. Järelevalve 22 tähelepanekust on suures osas tänaseks puudused kõrvaldatud. Töö jätkub aasta lõpuni.

"Riskikontrolli arendamine on panga jaoks pidev töö ja olnud fookuses samaaegselt finantsvahendajate ärisuuna kasvatamisega. Suhtume järelevalve tähelepanekute lahendamisse kohase prioriteetsuse ning pühendumusega. Muu hulgas oleme juba tänaseks viinud sisse muudatused riskide hindamisse ja juhtimisse ning suurendanud märgatavalt hoolsusmeetmetega tegelevat meeskonda. Kontrolli tulemused näitasid, et järelevalve ootused on kõrgel tasemel ning leidub vajadus viidatud protsesside ja protseduuride täiendamise järele, et veelgi põhjalikumalt tunda nii kliente kui ka nende lõppklientide tegevust," kommenteeris Kiisel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank. Grupi ettevõtetes töötab üle 970 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 404 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 127 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 161 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.





