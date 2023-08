ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.8.2023 KLO 9.45

Arto Paukku nimitetty Enento Groupin Chief Marketing and Customer Officer -tehtävään

Enento Group Oyj:n hallitus on tänään nimittänyt Arto Paukun Chief Marketing and Customer Officer -tehtävään sekä johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.10.2023. Kuten 22.6.2023 tiedotettiin, Enenton nykyinen Chief Marketing and Customer Officer Victoria Preger jättää tehtävänsä siirtyäkseen uuteen tehtävään Enenton ulkopuolelle.

Paukku on työskennellyt yrityksessä elokuusta 2020 lähtien, jolloin hän aloitti konsernin Premium Solutions -liiketoimintalinjan johtajana. Viimeksi Paukku on työskennellyt Enenton sijoittajasuhdejohtajana. Ennen Enentolle tuloaan hän on toiminut erilaisissa myynnin ja liiketoiminnan johtotehtävissä muun muassa Netsin, Klarnan ja Siemensin palveluksessa.

”Artolla on oikeat johtamistaidot ja kokemus ollakseen avainhenkilö strategiamme toteuttamisessa ja toimintamme digitalisoinnissa. Hänellä on myös vahvat näytöt yrityksessämme tuloksen tekemisestä, hän tuntee toimintamarkkinojemme dynamiikan ja on erittäin arvostettu kollega. Hänen taustansa ja asiantuntemuksensa sopivat vahvasti Enenton tarpeisiin, ja olen erittäin iloinen saadessani hänet osaksi johtoryhmäämme”, toimitusjohtaja Jeanette Jäger sanoo.

”Olen todella innoissani saadessani aloittaa uudessa roolissa. Enento on hieno yritys, joka toimii erittäin mielenkiintoisella toimialalla ja jonka kasvunäkymät ovat vahvat. Olemme juuri aloittamassa päivitetyn strategiamme toteuttamista. Keskittymällä innovaatioihin sekä toiminnan automaatioon ja digitalisointiin pyrimme nostamaan asiakaskokemuksen uudelle tasolle”, Arto Paukku sanoo.

