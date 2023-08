Pléiade Venture investit dans la société Sensefuel afin d’accompagner sa forte croissance, notamment à l’international

Sensefuel développe une plateforme de recherche e-commerce et de découverte de produits à destination exclusive des acteurs de l’e-commerce.

Créée en 2017 par Stéphane Vendramini (Président) et Christophe Malghem (Directeur Général), la société implantée à Lille et Anvers s’appuie depuis l’origine sur l’intelligence artificielle et travaille en continu à la création de nouveaux modèles d’algorithmes pour optimiser ventes et conversions sur les sites de e-commerce.

Les solutions Sensefuel analysent en temps réel le comportement de chaque utilisateur durant ses visites sur un site e-commerce. L’IA exclusive au cœur de la plateforme, est alors capable de prédire et proposer en temps réel les produits les plus susceptibles de correspondre aux recherches mais surtout aux envie, besoin, contexte propre à chacun. Sensefuel propose également des expériences de recherche clés en main, qui éliminent toute friction dans le parcours d’achat, et accompagnent de manière adaptée et personnelle chaque consommateur dans son processus. Enfin, ses solutions offrent la possibilité aux marques et enseignes de mettre en œuvre leurs stratégies commerciales et de soutenir leurs revenus grâce retail média.

Sensefuel optimise aujourd’hui la conversion et les revenus des sites e-commerce de plus de 100 marques et enseignes en Europe.

L’objectif de cette levée de 3 millions d'euros est d’accélérer la croissance en Europe, avec le développement de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux retailers de mieux accompagner leurs clients dans l’achat.

« Le marché de la conversion sur site est extrêmement dynamique, avec une maturité des décideurs qui s’accroit et des enjeux de rentabilité de plus en plus présents. Pour accélérer l’innovation, il faut déployer plus de moyens et créer les solutions d’IA spécifiques au e-commerce qui actionnent les dernières avancées de la recherche. C’est une nouvelle étape qui démarre pour Sensefuel, avec des moyens accrus pour se développer en Europe, accompagné de l’expertise de Pléiade Venture. Nous avons trouvé un partenaire qui partage notre ambition et notre passion pour l’innovation, et qui s’inscrit dans la durée »déclare Stéphane Vendramini, Président de Sensefuel.

« Nous avons été convaincus par l’exécution de l’équipe dirigeante sur ce marché global, critique pour l’e-commerce. Rentable et autofinancée depuis le départ, Sensefuel propose une solution ROIste qui permet d’augmenter d’environ 40% le taux de conversion de la recherche sur site. Stéphane et Christophe sont des experts et visionnaires de l’e-commerce, dont les valeurs humaines et la vision long- terme s’inscrivent parfaitement dans la philosophie d’accompagnement de Pléiade Venture », indique Constance Rietzler, Directrice Associée de Pléiade Venture.