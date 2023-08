SII : Modalité de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 2023

Paris, le 29 août 2023

SII

Société anonyme au capital de 40 000 000 €

Siège social : 8 rue des Pirogues de Bercy – 75012 PARIS

R.C.S. Paris : 315 000 943

Modalité de mise à disposition des documents préparatoires

à l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 2023

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 2023, qui se déroulera à 17h00 à « Ponton Emile » - Embarquement Port de Bercy – 75012 Paris.

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions proposées a été publié au BALO du 14 août 2023. L’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 04 septembre 2023.

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale énoncés à l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société à l’adresse http://www.sii-group.com, dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées » au plus tard le vingt et unième jour précédent l’assemblée.

Les documents seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation à l’assemblée.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour précédent l’assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; tout actionnaire peut également en prendre connaissance au siège de la société.



-

Contacts :

SII - Éric Matteucci - 01.42.84.82.22

-

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

Le groupe SII, fondé en 1979 par Bernard HUVÉ, ingénieur de formation, est une société dont l’activité est équilibrée autour de l’ingénierie et le conseil en technologies (ICT) et les services numériques (ESN).

Le groupe SII fait travailler plus de 16 000 personnes, dans une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité dans 18 pays sur 4 continents au travers de 80 implantations bénéficiant de tous les moyens opérationnels. Le groupe SII recrute chaque année en moyenne plus de 4 000 consultants et ingénieurs qui œuvrent au quotidien pour développer et intégrer les nouvelles technologies dans les futurs produits et services et faire évoluer les systèmes d’information des clients.

Toujours soucieux d’apporter des solutions à valeur ajoutée et innovantes, le groupe SII intervient auprès de grands groupes internationaux dans des secteurs variés tels que l’Aéronautique, la Défense, le Spatial, la Banque, l’Assurance, les Télécommunications, l’Energie, le Retail, l’Automobile, le Transport et l’Industrie. Labellisé EcoVadis Platinum et Great Place to Work, le groupe SII se démarque par sa politique sociétale en faveur d’un monde numérique et durable et par une culture d’entreprise ancrée en faveur de la qualité de vie au travail et de l’inclusion.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 1 022,5 M€ au titre de l’exercice 2022/2023, clos au 31 mars.

