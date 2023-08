Nanterre, le 29 août 2023

Trafics de VINCI Autoroutes et de VINCI Airports en juillet 2023

I- Évolution du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes





Juillet Cumul à fin juillet

(7 mois) Variation 2023/2022 Variation 2023/2022 VINCI Autoroutes 0,0 % +1,8 % Véhicules légers −0,1 % +2,2 % Poids lourds +0,5 % −1,0 %

Le trafic de VINCI Autoroutes, tous types de véhicules confondus, est resté stable au mois de juillet.

En cumul sur les sept premiers mois de l’année, il est en progression en dépit d’un léger recul du trafic poids lourds imputable principalement aux effets calendaires (un jour ouvré de moins en 2023 par rapport à 2022).

II- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Juillet Cumul à fin juillet

(7 mois) Variation 2023/2022 Variation 2023/2019 Variation 2023/2022 Variation 2023/2019 VINCI Airports2 +21,3 % -3,6 % +33,1 % -8,2 % Portugal (ANA) +13 % +11 % +25 % +12 % Royaume-Uni +17 % -5,2 % +33 % -14 % France +9,9 % -17 % +17 % -18 % Serbie +27 % +23 % +47 % +25 % Mexique (OMA) +17 % +17 % +20 % +14 % États-Unis -2,3 % -8,5 % +2,3 % -4,9 % République dominicaine (Aerodom) +9,3 % +22 % +14 % +15 % Costa Rica +4,7 % +39 % +15 % +27 % Chili (Nuevo Pudahuel) +26 % -4,5 % +27 % -10 % Brésil +7,1 % -5,3 % -0,2 % -5,6 % Japon (Kansai Airports) +85 % -20 % x2,2 -26 % Cambodge (Cambodia Airports) +72 % -57 % x3,2 -59 % Cap-Vert +8,9 % -6,3 % +26 % -9,2 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 Trafic incluant les sept aéroports du Cap-Vert ayant rejoint le réseau VINCI Airports en juillet 2023.

Le trafic passagers des aéroports gérés par VINCI Airports a continué de se redresser en juillet : il atteint 96,4 % de son niveau de 2019.

Les situations restent contrastées selon les zones géographiques :

très dynamique au Portugal, en Serbie, au Mexique et en Amérique centrale ;

en léger retrait au Royaume-Uni, au Brésil, au Chili et aux États-Unis ;

en retrait plus prononcé en France et au Japon.





Hors aéroports asiatiques, le trafic dépasse son niveau d’avant crise sanitaire.

III- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports3





Juillet Cumul à fin juillet

(7 mois) Variation 2023/2022 Variation 2023/2019 Variation 2023/2022 Variation 2023/2019 VINCI Airports4 +14,3 % -6,2 % +16,7 % -10,2 % Portugal (ANA) +8,6 % +5,6 % +15 % +5,4 % Royaume-Uni +16 % -1,1 % +30 % -9,1 % France +7,8 % -24 % +7,4 % -27 % Serbie +17 % +13 % +28 % +14 % Mexique (OMA) +8,8 % -8,8 % +6,3 % -10 % États-Unis +7,1 % -2,0 % -0,9 % -4,6 % République dominicaine (Aerodom) +12 % +8,0 % +14 % +9,4 % Costa Rica +8,6 % +35 % +4,6 % +24 % Chili (Nuevo Pudahuel) +20 % -9,5 % +20 % -14 % Brésil +29 % +16 % -5,4 % -1,1 % Japon (Kansai Airports) +25 % -11 % +30 % -15 % Cambodge (Cambodia Airports) +60 % -57 % x2,3 -56 % Cap-Vert +3,2 % -18 % +15 % -18 %

3 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

4 Mouvements commerciaux incluant les sept aéroports du Cap-Vert ayant rejoint le réseau VINCI Airports en juillet 2023.

