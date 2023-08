Kering - Émission d’un emprunt obligataire en quatre tranches pour un montant total de 3,8 milliards d’euros

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 29 août 2023

ÉMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE EN QUATRE TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 3,8 MILLIARDS D’EUROS

Kering a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 3,8 milliards d'euros se répartissant en :

une tranche de 750 millions d’euros à 2 ans assortie d’un coupon de 3,75 %,

une tranche de 750 millions d’euros à 4 ans assortie d’un coupon de 3,625 %,

une tranche de 1 milliard d’euros à 8 ans assortie d’un coupon de 3,625 %,

une tranche de 1,3 milliard d’euros à 12 ans assortie d’un coupon de 3,875 %.

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à l’accroissement de la flexibilité financière du Groupe en permettant, notamment, le financement de l’acquisition de Creed.

L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée « A » par Standard & Poor's avec perspective stable.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2022, Kering comptait plus de 47 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros.

