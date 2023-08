RTX fastholder de ambitiøse mål for omsætning og EBITDA

Nørresundby, den 29. august 2023

Delårsrapport for 3. kvartal og de første ni måneder af 2022/23

(perioden 01.10.2022 - 30.06.2023)





“I tredje kvartal 2022/23 har RTX, i overensstemmelse med forventningerne, realiseret en solid omsætning. I de første ni måneder af 2022/23 har vi opnået en omsætningsvækst på 31% sammenlignet med samme periode sidste år. Stærke partnerskaber og rammeaftaler med store globale kunder understøtter vores langsigtede forpligtelser og indtægtsstrømme fra væksten i produktsalg. Vi mærker stadig eftervirkningerne af manglen på elektronikkomponenter, der påvirker kundernes lagre og efterspørgsel, og vi forventer, at dette vil fortsætte ind i næste regnskabsår. Vi fastholder vores ambitiøse mål for 2022/23, hvor vi forventer en solid vækst i både omsætning og EBITDA.”

Peter Røpke, Administrerende direktør

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 3. KVARTAL OG DE FØRSTE 9 MÅNEDER AF 2022/23

Nettoomsætningen i de første ni måneder af 2022/23 blev DKK 557,4 mio., hvilket var 31% højere end sidste år. Omsætningen i 3. kvartal er på niveau med samme periode sidste år, hvilket afspejler både eftervirkningerne af komponentmanglen samt vores evne til at levere højvolumenprodukter til vores store globale kunder, med hvem vi har langsigtede partnerskaber og fælles interesse i at levere robuste produkter i stor volumen.

Bruttoresultatet steg i de første ni måneder af 2022/23 med 29% til DKK 257,5 mio. RTX har store kunder med en bred produktportefølje, og sammensætningen heraf påvirker bruttoresultatet. I 3. kvartal steg bruttoresultatet med 14% til DKK 81,9 mio.

Bruttomarginen er på et fortsat højt niveau med 46,2% i de første ni måneder af 2022/23 sammenlignet med 46,8% sidste år. Bruttomarginen var i 3. kvartal 48,2%, og var påvirket af andelen af omsætning fra udvikling af produkter i den nye produktportefølje.

EBITDA blev DKK 64,1 mio. i de første ni måneder af 2022/23, svarende til en stigning på 96% i forhold til sidste år. 4. kvartal sidste år var ekstraordinært højt, og vi forventer et mere normaliseret 4. kvartal i år. EBITDA var i 3. kvartal DKK 14,3 mio., svarende til et fald på 11% i forhold til sidste år, primært som følge af øgede kapacitetsomkostninger, en lavere aktivering af egne udviklingsomkostninger, og delvist kompenseret af et højere bruttoresultat. EBIT steg i de første ni måneder af 2022/23 til DKK 34,8 mio.

Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) blev i de første ni måneder af 2022/23 på DKK 43,4 mio., hvilket var mere end en fordobling i forhold til sidste år. Pengestrømmene i 3. kvartal blev DKK 6,7 mio., hvilket i forhold til sidste år var positivt påvirket af et stærkere driftsresultat samt udviklingen i arbejdskapitalen.

FORVENTNINGERNE TIL 2022/23

RTX fastholder forventningerne til regnskabsåret 2022/23 som annonceret den 29. november 2022 i årsrapporten for 2021/22 med en omsætning på DKK 700-760 mio., EBITDA på DKK 85-105 mio. og EBIT på DKK 45-65 mio.

LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER

I de seneste år har elektronikindustrien været ramt af ekstraordinære udfordringer i forsyningskæderne, og situationen normaliseres nu gradvis. Vi ser dog højere lagre hos vores kunder, hvilket kan udskyde nye leverancer. Desuden har vi begrænset indsigt i udviklingen i efterspørgslen fra vores kunders kunder. Yderligere er vi påvirket af en svagere USD-kurs sammenlignet med til sidste år. Disse faktorer tilsammen vil i nogen grad påvirke omsætningsudviklingen i RTX i de første 2-3 kvartaler af næste regnskabsår.

Vi har dog en solid strategiplan, langsigtede kunderelationer og nye produktlanceringer, som gør, at vi har tiltro til vores langsigtede målsætninger.

I de næste tre år frem mod 2025/26 er vores ambition at opnå en vækst i omsætningen, der overstiger en omsætning på DKK 1 mia., samtidig med en større indtjening og en EBITDA-margin på over 16% inden regnskabsåret 2025/26.

KAPITALPOLITIK

Baseret på vores stærke resultater og genrejsning efter nogle udfordrende år, har vi revideret vores kapitalpolitik. RTX sigter nu mod en netto likviditetsbeholdning (samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld) på DKK 80-100 mio.





RTX’s retningslinjer for politikken om kapitalallokering og -struktur er at: (i) opretholde tilstrækkelig finansiel fleksibilitet til at realisere RTX's strategiske mål, herunder investeringer i vækstmuligheder samt opretholdelse af en robust balance, som er nødvendigt for at understøtte de langsigtede rammeaftaler, der underbygger driften. Samtidig (ii) at sikre en økonomisk

struktur, der maksimerer afkastet til vores aktionærer. Overskydende kapital efter finansieringen af vækstmulighederne og efter at have sikret den nævnte robusthed, skal udbetales til aktionærerne.

RTX A/S

PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør

LEDELSESBERETNING

Produktsalg i Enterprise- og ProAudio-segmenterne bidrager til en omsætningsvækst på 31% i de første ni måneder af 2022/23 sammenlignet med sidste år.

OMSÆTNINGSVÆKST

RTX’s kundeportefølje udgøres af meget store globale virksomheder med hvem RTX har indgået stærke partnerskaber om at designe og producere trådløse løsninger. I løbet af de første to kvartaler af regnskabsåret har vi leveret store volumener, da vores kunder fyldte deres lagre, og nu ser vi et mere normaliseret 3. kvartal volumenmæssigt.

Omsætningen i 3. kvartal steg med 3,1% til DKK 169,9 mio. i 3. kvartal 2022/23 (3. kvartal 2021/22: DKK 164,8 mio.), og var påvirket af periodiseringseffekter fra en stærk omsætning i 1. halvår af regnskabsåret. I Healthcare segmentet er væksten påvirket af omsætning fra udvikling af den nye produktportefølje. Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne, steg omsætningen i kvartalet med 5,4%, da omsætningen sammenlignet med sidste år var negativt påvirket af den lavere USD valutakurs i kvartalet.

Omsætningen for 9M steg markant med 31,0% til DKK 557,4 mio. i 9M 2022/23 (9M 2021/22: DKK 425,4 mio.). Stigningen er drevet både af øget efterspørgsel på produkterne og tilgængeligheden af komponenter. Væksten afspejles i Enterprise og ProAudio segmenterne, hvor større volumen af produkter er blevet solgt til nøglekunder. Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne var omsætningsvæksten 25,4% for 9M 2022/23, da omsætningen sammenlignet med sidste år var positivt påvirket af en stærkere USD valutakurs i perioden.

Enterprise segmentet: Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 107,3 mio., svarende til et fald på 18,3% i forhold til sidste år. Omsætningen for 9M 2022/23 steg markant med 23,8% til DKK 377,8 mio. Store rammeaftaler med langsigtede kunder understøttet af nye produktlanceringer bidrog væsentligt til fremgangen.

ProAudio segmentet: Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 33,7 mio., svarende til en fremgang på 49,0% i forhold til sidste år. Omsætningen for 9M 2022/23 steg med 50,0% til DKK 125,0 mio. En stærk efterspørgsel efter RTX’s produktløsninger og moduler samt en fortsat efterspørgsel efter produkter til brug ved live begivenheder er de primære årsager til væksten i ProAudio.

Healthcare segmentet: Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 28,9 mio., hvilket er 167,0% højere end sidste år. Omsætningen for 9M 2022/23 steg med 47,6% til DKK 54,6 mio. Omsætning og bruttomargin er påvirket af omsætning fra udviklingsprojekter relateret til den nye produktportefølje. Vi er i en overgangsfase til næste generations produkter, og som en konsekvens heraf ser vi et lavere produktsalg.

Bruttoresultatet i 3. kvartal steg med 14% til DKK 81,9 mio. (3. kvartal 2021/22: DKK 71,9 mio.). Fremgangen er drevet af større volumen i produktsalg, produktmixet og at komponenttilgængeligheden er på et mere normalt niveau. Bruttoresultatet for 9M 2022/23 steg med 29,2 % til DKK 257,5 mio. kr. drevet af den stærke omsætningsvækst.

Forsyningssituationen med komponentmangel i den globale elektronikindustri var stabil i kvartalet. Der er stadig nogle begrænsninger i tilgængeligheden af komponenter, og priserne på elektronikkomponenter er fortsat høje, men generelt nærmer tilgængeligheden af komponenter sig et normaliseret niveau.

Bruttomarginen i 3. kvartal steg til 48,2% (3. kvartal 2021/22: DKK 43,7%). Sammenlignet med sidste år, var bruttomargin positivt påvirket af det realiserede produktmix. Bruttomarginen for 9M 2022/23 var 46,2% (9M 2021/22: 46,8%). I forhold til sidste år var bruttomarginen påvirket af en række faktorer: højere andel af indtægter fra udviklingsprojekter, øgede indtægter fra royalty, ændret realiseret produktmix samt af kundebetalinger til dækning af ekstraordinære komponentpriser (primært i 1. halvår 2022/23).

Kapacitetsomkostningerne som hovedsageligt består af personaleomkostninger og andre eksterne udgifter, udgjorde DKK 69,6 mio. i 3. kvartal (før aktivering af udviklingsomkostninger) sammenlignet med DKK 60,3 mio. i 3. kvartal sidste år. Vi har opnået en lavere personaleomsætning og har kunnet tiltrække højt kvalificerede medarbejdere og dermed lukke det ressourcegab, som vi har haft siden udgangen af regnskabsåret 2021/22. Stigningen i kapacitetsomkostningerne omfatter lønreguleringer, udgifter til eksterne konsulenter til udviklingsarbejde samt stigende omkostninger til rejse- og messeaktivitet. I 9M 2022/23 var kapacitetsomkostningerne DKK 202,0 mio. (9M 2021/22: DKK 178,6 mio.).

Aktiverede udviklingsomkostninger: RTX fortsatte i kvartalet finansieringen af udviklingsaktiviteter af f.eks. cloud-baserede produktinstallations- og administrationsværktøjer, nye produktfeatures samt nye produkter til den fremtidige produktportefølje i Healthcare segmentet. I alt aktiverede koncernen udviklingsomkostninger på DKK 2,1 mio. i 3. kvartal 2022/23 (3. kvartal 2021/22: DKK 4,5 mio.) og på DKK 8,7 mio. i 9M 2022/23 (9M 2021/22: DKK 12,1 mio.).

Afskrivninger var på et relativt stabilt niveau med DKK 9,9 mio. i 3. kvartal 2022/23 (3. kvartal 2021/22: DKK 10,1 mio.) og er også på niveau med tidligere kvartaler.

EBITDA i 3. kvartal beløb sig til DKK 14,3 mio. (3. kvartal 2021/22: DKK 16,1 mio.), og dette var et resultat af en højere bruttomargin og højere kapacitetsomkostninger i forhold til sidste år. EBITDA for 9M 2022/23 steg med 95,8% til DKK 64,1 mio. (9M 2021/22: DKK 32,8 mio.), hvilket er et resultat af en højere volumen i produktsalget og en mindre stigning i kapacitetsomkostningerne.

EBIT blev i 3. kvartal på DKK 4,4 mio. (3. kvartal 2021/22: DKK 5,9 mio.), da afskrivninger er på niveau med tidligere perioder omkring DKK 10 mio. pr. kvartal. EBIT for 9M 2022/23 steg markant til DKK 34,8 mio. (9M 2021/22: DKK 2,9 mio.), hvilket er et resultat af højere EBITDA og et stabilt afskrivningsniveau.

Resultat før skat i 3. kvartal nåede op på DKK 3,9 mio. (3. kvartal 2021/22: DKK 1,8 mio.) I 9M 2022/23, steg resultatet før skat markant til DKK 22,7 mio. (9M 2021/22: DKK -5,0 mio.).

EGENKAPITAL, AKTIVER OG PENGESTRØMME

Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) udgjorde DKK 6,7 mio. i 3. kvartal 2022/23 sammenlignet med DKK -0,2 mio. i 3. kvartal 2021/22. CFFO for 9M 2022/23 blev DKK 43,4 mio. (9M 2021/22: DKK 20,8 mio.). Sammenlignet med sidste år var CFFO positivt påvirket af både driftsresultatet og udviklingen i arbejdskapitalen.

Samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld i RTX udgjorde ved udgangen af 3​. kvartal 2022/23 DKK 91,6 mio. sammenlignet med DKK 104,2 mio. ved udgangen af 3. kvartal sidste år. Niveauet er påvirket af indtjeningen og en højere arbejdskapital samt aktiverede udviklingsomkostninger. For at sikre omsætning, forpligtede RTX sig til køb af kritiske komponenter i perioden med komponentmangel.

Dette afspejles i lagerniveauet, som forventes at falde inden for det næste år, da komponenterne indgår i færdigvarer og sælges til vores kunder.

Samlede aktiver udgjorde DKK 560,5 mio. ved udgangen af 3. kvartal 2022/23 sammenlignet med DKK 512,7 mio. ved udgangen af 3. kvartal sidste år.

Afkast af investeret kapital er fortsat højt og er steget til 35,6% for 9M 2022/23 (9M 2021/22: 30,9%).

Soliditetsgraden i RTX er på fortsat stærkt niveau med 62,4% ved udgangen af 3. kvartal 2022/23 (3. kvartal 2021/22: 56,7%).

FORVENTNINGERNE TIL 2022/23

RTX fastholder de ambitiøse forventninger til regnskabsåret 2022/23 som annonceret den 29. november 2022 i årsrapporten for 2021/22 med en omsætning på DKK 700-760 mio., EBITDA på DKK 85-105 mio. og EBIT på DKK 45-65 mio.

I overensstemmelse med strategien om at basere forretningen på produkt volumen salg, forventes 2022/23 at blive påvirket af en stigning i salget af produkter og en nedgang i omsætningen fra engangs-udviklingsydelser. Dette påvirker bruttomarginen. Det realiserede produktmix i 2022/23 vidner om en endnu ikke normaliseret efterspørgsel, og nye produktlanceringer vil påvirke indtjeningen.

Forventningerne er baseret på et stærkt resultat for de første ni måneder af 2022/23 og en solid ordrebeholdning for resten af regnskabsåret. USD valutakursen skaber usikkerhed for resten af året, da hovedparten af omsætningen og omkostningerne afregnes i USD. For en uddybende beskrivelse af forudsætningerne for forventningerne henvises til den engelske udgave af årsrapporten 2021/22 (side 20-21).

LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅL

I de seneste år har elektronikindustrien været ramt af ekstraordinære udfordringer i forsyningskæderne, og situationen normaliseres nu gradvis. Vi ser dog højere lagre hos vores kunder, hvilket kan udskyde nye leverancer. Desuden har vi begrænset indsigt i udviklingen i efterspørgslen fra vores kunders kunder. Disse faktorer tilsammen vil i nogen grad påvirke omsætningsudviklingen i RTX i de første 2-3 kvartaler af næste regnskabsår.

Vi har dog en solid strategiplan, langsigtede kunderelationer og nye produktlanceringer, som gør, at vi har tillid til vores langsigtede ambition. I de næste tre år frem mod 2025/26 er vores ambition at opnå en vækst i omsætningen, der overstiger en omsætning på DKK 1 mia., samtidig med en større indtjening og en EBITDA-margin på over 16% inden regnskabsåret 2025/26.

KAPITALPOLITIK

Baseret på vores stærke resultater og genrejsning efter nogle udfordrende år, har vi revideret vores kapitalpolitik. RTX sigter nu mod en netto likviditetsbeholdning (samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld) på DKK 80-100 mio.

RISICI OG USIKKERHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2022/23

Udtalelser om fremtidige forhold:

Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed, idet en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for RTX’s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling og de opnåede resultater afviger væsentligt fra de forventninger, der fremsættes direkte eller indirekte i denne kvartalsrapport. Faktorer, der kan påvirke sådanne forventninger, omfatter bl.a. generelle økonomiske forhold og udviklinger, ændringer i efterspørgslen efter RTX’s ydelser, konkurrencemæssige forhold, teknologiske forandringer, udsving i valutakurser, tilgænge­lighed af komponenter og udsving i leverancer fra underleverandører samt lovmæssige og/eller regulative ændringer.

RTX’s regnskaber udarbejdes kun på engelsk jf. beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2018.

