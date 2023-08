eGain Solve™ 2023 inaugure l'ère de l'automatisation des connaissances, enclenchée par l'IA générative

SUNNYVALE, Calif., 29 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), fournisseur de plateforme de gestion des connaissances de premier plan pour l'automatisation de l'engagement client, a annoncé sa conférence Solve™ 23 qui se tiendra le 25 septembre au Brewery de Londres. Elle présentera la prochaine génération de l'eGain Knowledge Hub™, fusionnant l'IA générative et la gestion des connaissances pour automatiser le service.



Démarrant avec un discours liminaire du PDG d'eGain, la conférence verra des clients et partenaires partager leurs réussites en matière de transformation de l'engagement client par les connaissances à l'échelle tous secteurs confondus. La conférence inclura également une masterclass unique en son genre sur l'IA générative pour le service client, qui permettra aux participants d'en apprendre davantage sur les cas d'utilisation et les meilleures pratiques.

« L'association des technologies de connaissances et d'IA générative peut automatiser l'engagement client comme jamais auparavant », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain.

Points saillants

DISCOURS LIMINAIRE The Knowledge Foundation: Take GPT from Transformer to Transformation (La fondation des connaissances : porter le GPT du transformateur à la transformation)



HISTOIRES D'INNOVATION CLIENT ALD Automotive, BT/EE, Cathay Pacific et Deloitte, First Central, RSA, Tryg, et Wiggle



AUTRE Masterclass sur l'IA générative pour le service client Salon de démonstration présentant les dernières et meilleures capacités de produits d'eGain, leurs intégrations et leur écosystème Séances de groupe approfondies sur les solutions d'eGain avec questions/réponses Rencontres individuelles avec les principaux cadres et responsables d'eGain





Remarque : l'ordre du jour est sujet à modification sans préavis.

Comment s'inscrire

Rendez-vous sur la page https://www.egain.com/solve-2023-london/.

À propos d'eGain

Imprégné de l'IA, notre logiciel basé sur les connaissances automatise les expériences axées sur le numérique pour les entreprises et les agences gouvernementales. Pré-connectée avec des systèmes de centres de contact et de GRC de premier plan, la plateforme d'eGain offre une valeur ajoutée rapide et une innovation facile grâce à une assistance virtuelle, un libre-service client et des outils bureautiques modernes pour les agents. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

