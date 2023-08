eGain Solve™ 2023 luidt het tijdperk in van kennisautomatisering met generatieve AI

SUNNYVALE, Calif., Aug. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), de toonaangevende leverancier van kennisbeheerplatforms voor automatisering van klantbetrokkenheid kondigde zijn conferentie Solve™ 23 aan die op 25 september in de Brewery in Londen zal worden gehouden. Hier wordt de volgende generatie van eGain Knowledge Hub™ gepresenteerd, een combinatie van generatieve AI en kennismanagement ter automatisering van service.



De conferentie begint met een keynote van de CEO van eGain, gevolgd door klanten en partners die hun succesverhalen delen over de door kennis gedreven transformatie van klantbetrokkenheid in verschillende sectoren. De conferentie biedt ook een unieke masterclass over generatieve AI voor klantenservice, waarin deelnemers kunnen leren over use-cases en best practices.

"De samenwerking van kennis en generatieve AI-technologieën kan klantbetrokkenheid automatiseren als nooit tevoren", zegt Ashu Roy, CEO van eGain.

Hoogtepunten

KEYNOTE The Knowledge Foundation: Breng GPT van transformator naar transformatie

INNOVATIEVERHALEN VAN KLANTEN ALD Automotive, BT/EE, Cathay Pacific and Deloitte, First Central, RSA, Tryg en Wiggle

OVERIG Masterclass over generatieve AI voor klantenservice Demolounge, met de nieuwste en beste productmogelijkheden, integraties en het ecosysteem van eGain Diepgaande breakout-sessies over oplossingen van eGain met Q&A Eén-op-één gesprekken met hoofdexecutives en -managers van eGain





Let op: Agenda kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Registreren

Ga naar https://www.egain.com/solve-2023-london/ .

