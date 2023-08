Sercel Etend sa Gamme de Solutions OBN pour l'Etude des Fonds Marins à Toutes les Profondeurs d'Eau

Paris, France – le 30 août 2023

CGG a annoncé aujourd'hui que Sercel dispose désormais d'un portefeuille complet de solutions nodales allant jusqu'à 6 000 m de profondeur pour répondre à la demande croissante pour les études sismiques OBN (Ocean Bottom Node, nodes de fond de mer). La gamme complète de solutions OBN comprend le GPR300, le GPR700, le GPR3000 et le MicrOBS et s’appuie sur la technologie unique des capteurs numériques à large bande de fréquences QuietSeis® de Sercel.

La solution nodale GPR300 qui a été spécialement conçue pour l'acquisition sismique en eaux peu profondes jusqu'à 300 mètres a été déployée avec succès sur le terrain. Depuis son lancement en 2021, plus de 50 000 nodes ont démontré, avec constance, leur efficacité exceptionnelle et leur valeur ajoutée dans l’acquisition d’images les plus précises du sous-sol.

S'appuyant sur le succès du GPR300, le GPR700 a été dévoilé hier à Houston lors du congrès IMAGE 2023. Le GPR700 étend les opérations OBN jusqu'aux limites du plateau continental et à des profondeurs allant jusqu'à 700 mètres.

En réponse aux besoins croissants d'exploration en eaux profondes, Sercel annonce également une solution nodale GPR3000 pour des études OBN de haute densité jusqu'à 3 000 mètres de profondeur. Pour compléter l'offre OBN de Sercel, la solution nodale MicrOBS est idéalement adaptée aux opérations OBN éparses en eaux profondes allant jusqu'à 6 000 mètres.

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : « Nous sommes ravis de proposer désormais à l'industrie sismique une gamme complète de solutions nodales. QuietSeis, le capteur sismique le plus précis de l'industrie, est le dénominateur commun et différentiant de cette gamme OBN. Grâce à son très faible niveau de bruit, QuietSeis fournit des données à large bande de fréquences de haute-fidélité et de haute qualité pour obtenir une imagerie très précise du sous-sol. Avec notre portefeuille complet de solutions OBN de haute technologie – toutes intégrées dans notre nouvelle solution de gestion des études marines MetaBlue – Sercel est particulièrement bien positionnée pour soutenir ses clients dans leurs projets d'exploration et de surveillance des mers, quelle que soit la profondeur ».

