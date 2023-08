NP Digital étend sa présence européenne avec un nouveau bureau en France

L'ancien PDG de Performics EMEA, Frédéric Joseph est nommé Directeur Général pour diriger les efforts de croissance de la filiale française de l'agence américaine

PARIS, 30 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NP Digital, leader mondial du marketing digital à la performance, annonce aujourd'hui une expansion majeure en Europe avec l'ouverture de son bureau en France sous la houlette de Frédéric Joseph. L'expansion française de NP Digital se déroule simultanément à l’ouverture de bureaux en Italie, en Allemagne et en Espagne après avoir lancé le Royaume-Uni en 2021.

La nouvelle région vise à répondre à une forte demande des marques françaises désireuses de bénéficier de l'expertise spécialisée de NP Digital à l'échelle internationale. NP Digital France se concentrera sur la fourniture de solutions personnalisées pour les marques B2B et B2C de toutes tailles avec un engagement pour un développement éthique et durable. Avec une équipe de spécialistes expérimentés et de stratèges seniors, le nouveau bureau sera parfaitement positionné pour répondre aux divers besoins des marques de ces marques.

L'impressionnant parcours professionnel de Joseph comprend des postes prestigieux tels que Global Chief Digital Officer de ZenithOptimedia WW, CEO de Performics EMEA (Groupe Publicis) et Global COO puis CEO Amercias chez Locala (S4M). En 2018, Joseph a pris la direction opérationnelle de la structure Data Marketing chez Artefact, avant de se lancer dans le marketing éthique et l’investissement à impact responsable. Son parcours reflète son désir constant de relever de nouveaux défis et de propulser le domaine du marketing numérique vers de nouveaux territoires.

« Frédéric est l'un des entrepreneurs les plus respectés en matière de marketing digital en France et à l'international, avec une vaste experience dans le management et la création de structures marketing performantes », a déclaré Mike Gullaksen, PDG de NP Digital. « Nous sommes ravis que Frédéric nous ait rejoints; il sera un atout majeur pour le développement de notre culture entrepreneuriale et pour le succès de NP Digital en France. »

Le lancement de NP Digital France représente une étape clé dans le parcours entrepreneurial de Frédéric Joseph. Son expérience inégalée et son esprit d'innovation seront déterminants dans la redéfinition des normes du marketing numérique responsable et éthique.

« Fort de mon expertise en marketing à la performance et en entrepreneuriat éthique et à impact responsable, je suis convaincu de la possibilité pour NP Digital de s'imposer sur le marché français ; Nous savons que le marketing numérique continuera de croître en mettant encore davantage l'accent sur les données, le contenu et la technologie, et ces dimensions doivent être comprises dans le cadre de l'éthique et de l'impact nécessaires pour assurer une croissance responsable », a déclaré Joseph. « NP Digital a une opportunité exceptionnelle pour accompagner les marques françaises dans leurs stratégies de marketing à la performance en tirant parti des meilleures pratiques, des connaissances issues des technologies de recherche et de l'expertise marketing international de NP Digital. »

NP Digital poursuit sa croissance à l'échelle mondiale, avec l'ouverture de nouveaux bureaux en Europe, à Singapour et en Amérique latine.

NP Digital est un reseau d’agence indépendant de marketing à la performance. Soutenue par sa division technologique exclusive et sa plate-forme Ubersuggest, NP Digital est considérée comme l'une des agences de marketing à la performance à la croissance la plus rapide du secteur. NP Digital considère le marketing à travers une vision consultative holistique établissant des partenariats durables avec des entreprises de toutes tailles. Ces partenariats incluent certaines des marques Fortune 500 les plus importantes au monde, ainsi que des organisations de taille moyenne challenger. NP Digital s'étend à travers le monde avec 750 employés dans 17 pays et 40 des 50 États américains. Pour plus d'informations, visitez npdigital.com.

