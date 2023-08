Ageas publie ses résultats du premier semestre 2023

Résultat opérationnel net d’EUR 599 millions confirmé par une excellente génération de capital opérationnel

Le résultat opérationnel net a grimpé de 30% (dans le cadre des nouvelles normes comptables) confirmant la solidité de la performance d’Ageas

Performance commerciale solide en Vie en Chine et en Non-vie dans tous les segments

Comme l’année dernière, un acompte sur dividende d’EUR 1,5 par action sera payé

Chiffres clés (Groupe) Résultat Le résultat opérationnel net s’est établi à EUR 599 millions , représentant un rendement sur capitaux propres de 16,9%

s’est établi à , représentant un rendement sur capitaux propres de 16,9% Le résultat net s’est établi à EUR 531 millions

s’est établi à La génération de capital opérationnel s’est élevée à EUR 1 . 026 millions

s’est élevée à La génération de capital libre opérationnel s’est élevée à EUR 492 millions Encaissements

(à taux de change constant) Les encaissements ont progressé de 6 % pour s’établir à EUR 9, 3 milli ard s

ont progressé de 6 % pour s’établir à Les encaissements en V ie ont grimpé de 4 % grâce à une forte croissance en Asie

ont grimpé de 4 % grâce à une forte croissance en Asie Les encaissements en Non-vie ont grimpé de 11 % à EUR 3 milliards, affichant une hausse substantielle dans l’ensemble des segments Performance opérationnelle Le ratio combiné s’est établi à 93,3 % grâce à une expérience de sinistralité favorable dans toutes les lignes de produits et à une amélioration du ratio de dépenses

s’est établi à grâce à une expérience de sinistralité favorable dans toutes les lignes de produits et à une amélioration du ratio de dépenses La marge des produits à taux garantis s’est élevée à 116 pb et la marge des produits en unités de compte s’est établie à 39 pb Bilan Les Capitaux Propres Elargis s’élèvent à EUR 15,6 milliards , soit EUR 84,96 par action

s’élèvent à , soit EUR 84,96 par action Le ratio Solvabilité II du Pilier II a atteint 220 %, largement dans les limites de l’appétence au risque du Groupe

a atteint largement dans les limites de l’appétence au risque du Groupe Le total des liquidités du Compte général au 30 juin 2023 s’élevait à EUR 0,8 milliard

du Compte général au 30 juin 2023 s’élevait à Les Passifs Vie hors UG/L se sont établis à EUR 83 milliards

Un aperçu des chiffres et une comparaison avec l’exercice précédent sont disponibles à la page 6 du présent communiqué de presse et sur le site web d’Ageas.

Impact24 – Réalisations non financières et en matière de durabilité



MSCI a revu la notation ESG d’Ageas à la hausse de « A » à « AA », sa deuxième notation la plus élevée et la troisième révision à la hausse du Groupe depuis 2018, tandis que la notation ISS a également progressé pour atteindre une note globale de 7.

a revu la notation ESG d’Ageas à la hausse de « A » à « AA », sa deuxième notation la plus élevée et la troisième révision à la hausse du Groupe depuis 2018, tandis que la a également progressé pour atteindre une note globale de 7. La filiale belge d’Ageas, AG, a obtenu le label Ecovadis Gold , ce qui la place parmi les 5 % d’entreprises les plus performantes du monde en termes de durabilité.

, ce qui la place parmi les 5 % d’entreprises les plus performantes du monde en termes de durabilité. Afin de poursuivre la diversification et de renforcer le réseau de distribution du Groupe en Asie, de nouveaux canaux d’agences et des plateformes numériques ont été lancés.

et des ont été lancés. Ageas Corporate Centre, AG et AG Real Estate en Belgique ainsi qu’Ageas UK ont toutes obtenu la certification « Top Employer », tandis qu’Ageas Asia a été nommée parmi les « Meilleures entreprises pour lesquelles travailler en Asie 2023 ».

Hans De Cuyper, CEO Ageas : Nous avons connu un premier semestre solide, avec de bonnes performances commerciales en Vie en Chine et en Non-vie dans toutes les régions. Toutes les entités opérationnelles ont fait preuve de résilience face aux turbulences persistantes sur les marchés financiers d’Europe et de Chine. Grâce à notre bonne performance commerciale et à notre génération de capital opérationnel, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre un résultat opérationnel net situé entre EUR 1,1 milliard et EUR 1,2 milliard pour 2023. Le Conseil d’administration d’Ageas a décidé de verser un dividende brut en espèces intermédiaire d’EUR 1,5 par action, et nous avons l’intention de répéter cette opération chaque année à l’avenir. Ces résultats semestriels sont les premiers publiés selon les nouvelles normes comptables IFRS, et nous nous félicitons de la plus grande transparence qu’elles offrent car elles reflètent mieux nos performances, notamment en ce qui concerne la contribution de nos participations asiatiques et de notre activité Vie. Les nouvelles normes confirment nos bons résultats et montrent la solidité du Groupe avec des capitaux propres élargis de près d’EUR 16 milliards. À mi-chemin de notre stratégie Impact24, je suis fier des réalisations importantes accomplies jusqu’à présent et de notre approche résolue visant à atteindre tous les KPI définis. En conclusion, je souhaite remercier les équipes financières de l’ensemble du Groupe pour les efforts exceptionnels qu’ils ont déployés en vue d’assurer une transition fluide vers les normes IFRS 17. »





