Enlight Research ja 1Partner Advisory avaldasid EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia analüüsi

Enlight Research avaldas koostöös 1Partner Advisoryga (1PA) EfTEN Real Estate Fund AS-i (EfTEN; EFT1T) aktsia analüüsi. Analüüs on lisatud börsiteatele manusena ning on leitav EfTEN Real Estate Fund AS-i ja Enlight Research-i kodulehtedelt. Tulevikus kavatseb Enlight Research/1PA avaldada EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia kohta kaks analüüsi aastas.

”On hea meel, et Baltikumi professionaalseim aktsiaanalüüsidele keskenduv ettevõte alustas EfTEN Real Estate Fund AS-i analüüsimist. Enlight Researchi aruandeid hindavad kõrgelt nii kohalikud kui ka rahvusvahelised investorite kogukonnad. Meile on julgustav tõdeda, et EfTENi portfelli tugevusele ja konservatiivse finantsvõimenduse hoidmise strateegiale annab nüüd kõrge hinnangu ka sõltumatu analüüs. Enlight Research-i analüüsi kohaselt on EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia õiglane väärtus baasstsenaariumi järgi 21,84 eurot, mis on märgatavalt kõrgem võrreldes aktsia viimase sulgemishinnaga Tallinna Väärtpaberiturul,“ kommenteeris analüüsi tulemusi EfTEN Capital AS-i tegevjuht Kristjan Tamla.

Mattias Wallander, Enlight Research-ist lisas: „Põnev on algatada kajastust meie esimese kinnisvaraettevõtte kohta. EfTEN Real Estate Fund AS ja EfTEN Kinnisvarafond AS ühinemisel aastavahetusel tekkis analüüsi algatamiseks piisava suurusega ettevõte. Kinnisvarasektor on käesoleval hetkel n.ö moest välja, kuid see loob häid pikaajalisi võimalusi. 1PA ekspertide panus hindamisse paneb mõistma, et kõrge hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe (price-to-book ratio) ei tähenda automaatselt, et see ettevõte on kallis ja vastupidi. Oluline on hinnata iga kinnisvaraobjekti eraldi, arvestama peab finantsvõimenduse tasemega, laenude refinantseerimise võimekusega, jne. Usun, et meie koostöö 1PA-ga andis tulemuseks kvaliteetse aruande.“

Mihkel Pärtel, 1Partner Advisory: „Värskelt avaldatud analüüsi käigus oli huvitav teha koostööd Enlight Researchi ja EfTENiga. Usume, et EfTENil on hästi hajutatud portfell, mis on vastupidav muutustele intressikeskkonnas ja ka majandustsükli erinevates faasides. EfTEN on säilitanud konservatiivse varade soetamise strateegia, mis toob kaasa kõrgema oodatava tootluse võrreldes konkurentidega. Varade konservatiivne hinnastamine jätab investeerimiskeskkonna muutumisel piisavalt ruumi tulevasteks kasvuvõimalusteks. Koos madala laenukoormusega võimaldab see fondil edukalt läbida praegust majandustsüklit.“

EfTEN Real Estate Fund AS-ist

EfTEN Real Estate Fund AS on ainus Nasdaq Tallinna Väärtpaberituru Balti põhinimekirjas noteeritud kinnisvarafond, mille turukapitalisatsioon on ligikaudu 200 miljonit eurot. Fond alustas tegevust 2015. aastal EfTEN Real Estate Fund III AS (endine ärinimi) nime all ja selle aktsiad noteeriti Nasdaq Tallinna Väärtpaberiturul 2017. aastal. Tänaseks on fondi portfellis 35 kinnisvaraobjekti kolmes Balti riigis.

Enlight Research-ist

Enlight Research aitab ettevõtetel edastada oma investeerimisteese ja annab investoritele teadmisi nende investeerimisotsuste tegemisel. Ettevõtte visioon on luua õiglane investeerimiskeskkond, kus kvaliteetne analüüs on kättesaadav kõigile. Enlight Research’i edu on näha Balti väärtpaberibörsil, kus nende platvormiga on liitunud enamik tuntumaid börsiettevõtteid ja lugejaskond on kasvanud sadadest tuhandeteni.

Teave 1Partner Advisory kohta

1Partner Advisory on juhtiv kinnisvara investeeringute nõustamise ettevõte. Ettevõte pakub oma klientidele erinevaid teenuseid: tehingute nõustamine, hindamine, strateegiline nõustamine ja varahaldus. 1Partner Advisory on JLL Alliance'i partner Baltikumis. JLL (Jones Lang LaSelle) on üleilmse haardega ettevõte, mis on spetsialiseerunud kinnisvara- ja investeeringute haldamisele. JLL on Fortune 500 ettevõte, mille aastakäive on 19,4 miljardit dollarit (2021).

Kristjan Tamla

EfTEN Capital AS

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee

Manus