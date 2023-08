Renault-Gruppe und CARUSO - eine neue Partnerschaft für verbessertes Flottenmanagement

MÜNCHEN, Deutschland, Aug. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der markenübergreifende Anbieter von Fahrzeugdaten CARUSO hat eine Vereinbarung mit der Renault-Gruppe unterzeichnet. Diese Vereinbarung ermöglicht CARUSOs Kunden den Zugriff auf Fahrzeugdaten wie Kilometerstand oder Geoposition, ohne dass ein zusätzliches Gerät installiert werden muss und das zu 100% DSGVO-konform. Der CARUSO Dataplace ist derzeit eine der führenden Plattformen für Echtzeit-Fahrzeugdaten in Europa.

Caruso GmbH gewährleistet eine streng geregelte Weitergabe von Fahrzeugdaten, die ausschließlich mit Einwilligung des Fuhrparkbesitzers erfolgt. Die bereitgestellten Daten entsprechen hierbei in vollem Umfang der DSGVO, um die Privatsphäre des Fuhrparkbesitzers oder Fahrers zu schützen.

Die Daten sind für alle Modelle der Renault Group verfügbar, hauptsächlich ab 2021, und für alle europäischen Länder. Einer der größten Vorteile des CARUSO Dataplace besteht darin, dass sie ein ganzes Ökosystem rund um vernetzte Fahrzeugdaten schafft. Mit Standardisierung, Prozessvereinfachung und ergänzenden Diensten reduzieren sie die Komplexität, die Fahrzeugdaten verursachen, wodurch sich der Kunde auf sein Geschäft konzentrieren kann.

Norbert Dohmen, Geschäftsführer der CARUSO GmbH, ist über die Vereinbarung erfreut und kommentiert: „Wir sehen die zahlreichen Vorteile, die Flotten durch vernetzte Fahrzeugdaten bieten können. Mit der Renault Group haben wir einen weiteren starken Fahrzeughersteller an unserer Seite. Damit vergrößert sich unser Netzwerk aller vernetzten Fahrzeuge in Europa ständig. Aktionen zur Förderung von umweltfreundlichem und sicherem Fahren oder die Kontrolle des Kraftstoff- und Batteriestatus des Fahrzeugs gewinnen immer mehr an Bedeutung, und wir von CARUSO sind hier, um Flotten zu helfen und zu begleiten.“ CARUSO GmbH ist zuversichtlich, dass diese Partnerschaft europäischen Flotten einen Nutzen bringen wird, indem sie sicherstellt, dass Kunden die notwendigen Daten schnell und effizient erhalten können.

Potentielle Kunden können die Vorteile dieser neuen Vereinbarung und die von CARUSO bereitgestellten Dienste nutzen, indem sie unter https://www.caruso-dataplace.com/about/#contact mit CARUSO Kontakt aufnehmen.

Über Caruso GmbH

„From Connected Cars to Connected Business.“ CARUSO ist der neutrale, offene und sichere Marktplatz für Daten aus dem vernetzten Fahrzeug. Die Daten werden herstellerunabhängig über eine standardisierte Schnittstelle bereitgestellt. Damit ermöglicht CARUSO seinen Partnern, sich voll auf Ihre eigenen innovativen Mobilitätslösungen zu konzentrieren, ohne sich um die technischen Details der einzelnen Fahrzeughersteller kümmern zu müssen. Die Ausleitung der Daten erfolgt zu 100% DSGVO-konform und ausschließlich mit Einverständnis des Fahrzeugnutzers. Das alles macht das in Deutschland ansässige Unternehmen zur führenden Plattform für Fahrzeugdaten in Europa.

