Lassila & Tikanoja Oyj

30.8.2023

Kutsu Lassila & Tikanojan pääomamarkkinapäivään 23.11.2023

Lassila & Tikanoja kutsuu analyytikot, institutionaaliset sijoittajat ja muut pääomamarkkinoiden edustajat sekä median edustajat pääomamarkkinapäivään torstaina 23. marraskuuta 2023. Tilaisuus järjestetään Kampissa hotelli Mestarissa, osoitteessa Fredrikinkatu 51, Helsinki.

Pääomamarkkinapäivä tarjoaa päivityksen Lassila & Tikanojan strategian toteuttamisen edistymiseen sekä kasvun ja kannattavuuden ajureihin. Tapahtumassa esiintyvät toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, talousjohtaja Valtteri Palin, toimialajohtajat sekä yhteiskuntasuhde- ja henkilöstöjohtajat.

Tilaisuutta voi seurata kaikille avoimen webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://lassila-tikanoja.videosync.fi/cmd-2023 . Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Esitysmateriaalit tulevat saataville Lassila & Tikanojan verkkosivuille osoitteeseen www.lt.fi /cmd2023 tapahtuman alkaessa. Tapahtuman ja materiaalien kieli on englanti.

Johdolle on mahdollista esittää kysymyksiä, myös webcastin kautta.

Lassila & Tikanojan pääomamarkkinapäivän 2023 ohjelma

9:15 Rekisteröityminen

9:30 Pääomamarkkinapäivän 2023 avaus

9:35 Esitykset

Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja

Petri Salermo, toimialajohtaja, Ympäristöpalvelut

Antti Tervo, toimialajohtaja, Teollisuuspalvelut



Tauko



Antti Niitynpää, toimialajohtaja, Kiinteistöpalvelut Suomi

Mikko Taipale, toimialajohtaja, Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja ja Hilppa Rautpalo, henkilöstöjohtaja

Valtteri Palin, talousjohtaja



12:30 Lounas

13.30 Tilaisuus päättyy

Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia. Tarkempi ohjelma löytyy lähempänä tapahtumaa osoitteesta www.lt.fi /cmd2023 .

Ilmoittautuminen ja lisätietoja



Tilaisuuteen tulee ilmoittautua osoitteessa https://lassila-tikanoja.videosync.fi/cmd-2023 torstaihin 15.11. mennessä. Paikkoja on rajoitetusti, joten suosittelemme ilmoittautumaan ajoissa. Lisätietoa tapahtumasta löytyy osoitteesta www.lt.fi/cmd2023 .

Lisätietoja:

Inka Leisio, viestintäjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj

inka.leisio@lassila-tikanoja.fi

Puh. 050 543 2715

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 300 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

