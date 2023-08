Investor

Lehdistötiedote 30.8.2023 klo 12.45

ROININEN: LISTAUTUJALTA ODOTETAAN NYT USKOTTAVAA JOHTOA JA ENNAKOITAVAA TULOSTA

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen avasi tänään Suomen Yrittäjien pörssivalmennuksen Pörssitalolla Helsingissä. Kovat ajat heijastuvat yksityissijoittajien odotuksiin uusilta listautuvilta yhtiöitä.

’’Koilliseen kurkottavien kasvuodotusten sijaan nyt ollaan jalat maassa. Listautujalta kaivataan johdon omistusta ja uskottavuutta sekä ennustettavaa tulosta. Muutos parin vuoden takaiseen kasvuoptimismiin on suuri’’, sanooo Roininen joka toimii myös Yrittäjäjärjestön Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunnan puheenjohtajana.

Yrittäjien ’’365 päivässä pörssiin’’ -valmennusta on järjestetty vuodesta 2019. Yhdessä Nasdaqin kanssa toteutettavaan valmennukseen on tänä aikana osallistunut 70 yrittäjää.

’’Valmennukseen osallistuneista yrittäjistä kuusi on listannut yrityksensä. Heidän toimestaan markkina-arvoa on syntynyt noin 200 miljoonaa euroa. Tärkeintä on kuitenkin suomalaisen yrittäjäkunnan palvelu ja kiinnostuksen herättäminen kasvumahdollisuuksiin. Kiitän kaikkia valmentajia, jotka ovat tehneet pro bono -hengessä työtä suomalaisen yrittäjyyden ja kasvun eteen’’, sanoo 365-ohjelman suunnitellut ja toteutuksen johtanut Roininen.

Tämänpäiväiseen alumni -tilaisuuteen oli ilmoittautunut täysi tupa eli 35 yrittäjää ja valmentajaa.

Helsinki 30.8.2023

