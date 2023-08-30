POET Technologies 将在 CIOE 2023 上展示 800G 光模块

安大略省多伦多和中国深圳, Aug. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- POET Technologies Inc.（以下简称 “POET” 或“公司”）(TSX Venture: PTK; NASDAQ: POET)，是面向数据中心、电信和人工智能市场的产品 POET Optical Interposer™（光学中介层）和光子集成电路 (PIC) 的设计和开发企业，其于今日宣布将在 9 月 6 日至 8 日于深圳举行的中国国际光电博览会 (CIOE) 上，在 11C63 号展台现场展示使用自家高度集成光学引擎的 800G、400G 和 200G 光模块端到端光学解决方案。



通过与公司的主要客户之一 Luxshare-ICT (SZ: 002475) 合作，POET 将与其合资伙伴 Super Photonics Xiamen (SPX) 一起，现场演示采用 POET 800G Rx 光学引擎的 Luxshare 800G OSFP 模块性能。POET 和 SPX 还将现场演示适用于在宽温度范围内运行的 800G、400G 和 200G 模块以及 2 公里至 10 公里单模光纤传输的光学引擎。光纤发射端和接收端的链接光学引擎演示突显了 POET 光学引擎的端到端性能和产品易用性，并让客户直观感受到产品简洁而精巧紧凑的设计。

POET 还将现场演示其采用 QSFP-DD 封装的原型 400G 收发器模块，配有 POET Infinity 小芯片、集成 TIA 的 400G Rx 光学引擎、数字信号处理器 (DSP)、热电冷却器 (TEC) 控制器、光纤连接和功能外壳[见附图]。同时展出的还有 POET 自有 800G 收发器模块的机械样品，该模块具有两个 POET Infinity™ 小芯片、集成 TIA 的 800G Rx 光学引擎以及 QSFP-DD 封装的 800G DSP，可在 OSFP 封装中扩展至 1.6T。

POET 亚洲高级副总裁兼总经理 Mo Jinyu 博士表示：“我们很高兴在 CIOE 上展示 Luxshare 收发器模块并展现我们解决方案的端到端性能。”“我们已经看到客户对在 100G 至 800G 甚至 1.6T 速度的收发器中测试和使用我们的引擎表现出浓厚的兴趣。CIOE 的现场演示将有助于进一步增强客户对我们独一无二的光子集成方法、光学引擎卓越的实时性能以及由 SPX 在中国组装和销售的 POET 产品的可靠性的信心”。

POET 和 SPX 的工程团队和执行管理团队成员将在 CIOE 2023 期间与客户、记者和行业分析师会面。希望与公司会面的人士请发送电子邮件至sales@poet-technologies.com 或 chunxia.yan@superphotonics-ic.com。

Mo 博士还将在 9 月 5 日的 ICCSZ 会议上谈论 POET 的产品和创新。

关于 POET Technologies Inc.

POET Technologies 是一家设计和开发公司，提供基于 POET Optical Interposer™ 的集成解决方案，这是一种新型平台，允许使用先进的晶圆级半导体制造技术和封装方法将电子和光子器件无缝集成到单个多芯片模块中。POET 的 Optical Interposer（光学中介层）消除了传统光子学行业中使用的昂贵组件和劳动密集型组装、校准和测试方法。POET Optical Interposer 的经济高效集成方案和可扩展性将为各类集成电子和光子学的设备或系统带来价值，包括一些增长最快的计算领域，例如人工智能 (AI)、物联网 (IoT) 、自动驾驶汽车以及云服务提供商和数据中心的高速网络。POET 总部位于多伦多，在宾夕法尼亚州阿伦敦、中国深圳和新加坡设有运营机构。如需了解更多信息，请访问www.poet-technologies.com。

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Brett L. Perry

sheltonir@sheltongroup.com 媒体关系部联系人：

Shelton Group

Tyler Weiland

tweiland@sheltongroup.com 公司联系人：

Jinyu Mo 博士，亚洲高级副总裁

mo.jinyu@poet-technologies.com



Thomas R. Mika, EVP & CFO（执行副总裁兼首席财务官）

tm@poet-technologies.com

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