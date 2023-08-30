POET Technologies 將在 CIOE 2023 上展示 800G 光收發模組

安大略省多倫多和中國深圳, Aug. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 資料中心、電訊和人工智能市場產品 POET Optical Interposer™（光學中介層）和光積體電路 (PIC) 的設計開發企業POET Technologies Inc.（下稱「POET」或「公司」）(TSX Venture: PTK; NASDAQ: POET) 今日宣布，該公司將於 9 月 6 日至 8 日在深圳中國國際光電博覽會 (CIOE) 的 11C63 號展位現場展示使用其高度集成光引擎的 800G、400G 和 200G 光收發模組的端到端光解決方案。



透過和公司主要客戶之一 Luxshare-ICT (SZ: 002475) 合作，POET 與其合資夥伴 Super Photonics Xiamen (SPX) 將現場演示 Luxshare 800G OSFP 收發模組的性能，其採用的是 POET 800G Rx 光引擎。POET 和 SPX 還將現場演示適用於在較大溫度範圍內和 2 公里至 10 公里單模光纖傳輸運行的 800G、400G 和 200G 模塊的收發模組。光纖發送端和接收端的鏈接光引擎演示凸顯了 POET 光引擎的端到端性能和產品易用性，讓客戶認識到產品簡潔而精巧密集的設計。

POET 還將現場演示其採用 QSFP-DD 封裝的原型 400G 收發模組，配有 POET Infinity 小晶片、集成 TIA 的 400G Rx 光引擎、數碼信號處理器 (DSP)、TEC 控制器、光纖連接和功能外殼[見附圖]。同時展出的還有 POET 自有的 800G 收發模組的機械樣品，配有兩個 POET Infinity™ 小晶片、集成 TIA 的 800G Rx 光引擎以及 QSFP-DD 封裝的 800G DSP，可在 OSFP 封裝中擴展至 1.6T。

POET 亞洲高級副總裁兼總經理 Mo Jinyu 博士表示：「我們很高興在 CIOE 上展示 Luxshare 模組並展現我們解決方案的端到端性能。」「我們看到客戶對在 100G 至 800G 甚至 1.6T 速度的收發模組中測試和使用我們的引擎表現出濃厚的興趣。在 CIOE 現場演示將推動客戶更加信任我們獨一無二的光積體方法、光引擎的卓越實時性能以及由 SPX 在中國組裝和銷售的 POET 產品的可靠性。」

POET 和 SPX 的工程團隊和執行管理團隊成員將在 CIOE 2023 期間與客戶、記者和行業分析師會面。希望與公司會面的人士請發送電子郵件至 sales@poet-technologies.com 或 chunxia.yan@superphotonics-ic.com。

Mo 博士還將在 9 月 5 日的 ICCSZ 會議上談論 POET 的產品和創新。

關於 POET Technologies Inc.

POET Technologies 是一間設計和開發公司，提供基於 POET Optical Interposer™ 的集成解決方案。POET Optical Interposer™ 是一個新型平台，允許使用先進的晶片級半導體製造技術和封裝方法將電子和光子器件無縫集成到單個多晶片模塊中。POET 的 Optical Interposer 消除了傳統光子學行業中使用的昂貴組件和勞動密集型組裝、校準和測試方法。POET Optical Interposer 的經濟高效集成方案和可擴展性將為各種集成電子和光子的裝置或系統帶來價值，包括一些增長最快的計算領域，例如人工智能 (AI)、物聯網 (IoT)、自動駕駛車輛以及雲服務供應商和資料中心的高速網絡。POET 總部位於多倫多，在賓夕凡尼亞州亞林敦、中國深圳和新加坡設有辦事處。更多資訊請造訪 www.poet-technologies.com。

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Thomas R. Mika，執行副總裁兼財務總監

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