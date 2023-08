Mosaic Minerals débute la prospection sur Lithium SM

MONTRÉAL, 30 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (“Mosaic” ou “La Société ») est heureuse d’annoncer le début des travaux de prospection sur le projet Lithium SM après plusieurs semaines de délais causés par les feux de forêt. Couvrant 10,864 hectares (194 cellules) et situé à 40 km au nord du secteur minier de Quévillon, ce projet est facilement accessible par les chemins forestiers et secondaires reliant Quévillon à Matagami.

La propriété Lithium SM, d'une longueur de 20 kilomètres sur environ 10 kilomètres de hauteur, est recoupée en son centre par une faille EW ainsi que par quelques failles d'orientation ENE. Dans la partie sud de la propriété, de nombreuses anomalies de lithium associées directement aux pegmatites suggèrent actuellement un horizon favorable de plus de 5 kilomètres.





Au centre du projet, une bande volcanique s'étend d'est en ouest le long d'une anomalie magnétique de haute intensité. Plusieurs conducteurs électromagnétiques sont jumelés à cet horizon volcanique et à cette anomalie magnétique. Les indices composés de minéraux stratégiques en Cu, Zn, Ni et Li semblent associés à ce corridor.

« Nous sommes très heureux de finalement débuter les travaux de prospection sur Lithium SM après plusieurs semaines de retard dues aux feux de forêt. Cette propriété facilement accessible par la route a très peu été exploré dans le passé et renferme un potentiel intéressant. Plusieurs anomalies en lithium recensées par le MERN (dont une de 299 PPM Li) attirent particulièrement notre attention. Le substrat rocheux mis au jour par les différents travaux forestiers affleure maintenant à plusieurs endroits, ce qui favorise un meilleur échantillonnage et une meilleure prospection » de dire M. Jonathan Hamel, Président et Chef de la Direction de Mosaic.

Projets à la Baie James

À la suite de la réouverture de l’accès à la forêt, la Direction de la Société étudie actuellement la possibilité d’entreprendre les campagnes de prospections précédemment annulées dues aux feux de forêt actifs tout au long de l’été. Les propriétés visées sont Mirabelli SM (à l’Ouest de James Bay Lithium de Allkem), Maqua SM (à proximité de Mia Lithium de Q2 Metals Corporation) et finalement Amanda, récemment optionnée de Vanstar Mining Resources pour son potentiel en lithium et en or. La Direction de la Société fera une mise à jour prochainement à cet effet.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue qualifié selon la norme canadienne 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux critiques tels que le Nickel et le Lithium sur le territoire de la province de Québec.

