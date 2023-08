Les Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes de la Légion ont mis en valeur le talent… et le pouvoir du sport

OTTAWA, 30 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La poussière est retombée, les foules se sont dispersées et les médailles ont été remises, mais l’esprit sportif et les nouveaux liens demeurent une partie importante de l’expérience des centaines de compétiteurs et de leur famille, ainsi que de plus de 130 entraîneurs et de nombreux partisans qui ont assisté aux récents Nationaux de la Légion à Sherbrooke, au Québec.

« Je suis heureuse que nous soyons ici pour représenter la Nouvelle-Écosse, que nous ayons une belle piste pour courir et que nous ayons un bon esprit d’équipe », a déclaré Lauren, une athlète qui a participé aux championnats.

« La compétition est inégalée », a déclaré Brian Weaver, président du Comité national des sports de la Légion. « Ils se sont tous encouragés… ils se sont pris les uns les autres dans leurs bras… c’est une chose magnifique à voir », a-t-il déclaré au cours de l’événement.

Le mauvais temps qui avait été annoncé n’a pas eu lieu et les athlètes talentueux ont remporté plus de 300 médailles d’or, d’argent et de bronze lors des compétitions qui se sont déroulées du 11 au 13 août. Plus de 600 compétiteurs soutenus par la Légion et plus de 300 athlètes du « volet libre » ont participé à 84 épreuves, allant de la course à pied au lancer du disque. Bien que les athlètes se soient surtout employés à gagner une médaille ou à établir un record personnel, ils ont également apprécié la camaraderie qui règne lors des championnats, en établissant de nouveaux liens et en créant des souvenirs pour la vie.

« J’ai vécu une expérience formidable », a déclaré Hayley, de la Saskatchewan. « Ce que j’ai préféré, c’est que j’ai pu me mesurer à de très bons athlètes. »

Une personne de son équipe, Happy, abondait dans le même sens : « La meilleure chose de ce week-end a été d’obtenir un record personnel de deux secondes aux 400 m haies, et j’ai rencontré beaucoup de gens formidables dont je chérirai le souvenir. »

Le para-athlète décoré Michael Trauner est devenu cette année le tout premier ambassadeur des Jeux. Il a partagé son histoire inspirante et son expertise, et a apporté un soutien moral aux jeunes participants.

« Je dois vous dire que je suis très, très fier d’être ici pour représenter tout le Canada et ces jeunes athlètes que j’ai appris à connaître personnellement », a-t-il déclaré pendant les championnats. « Le dévouement que j’ai vu… je suis très fier de les représenter ».

Vétéran militaire à la retraite, Trauner a perdu ses deux jambes et a subi des blessures connexes lors de son service en Afghanistan. Grâce à une formidable détermination, il a su remonter la pente et poursuivre avec succès une carrière d’athlète de compétition.

Chaque année, lors des championnats, les meilleurs athlètes soutenus par la Légion reçoivent une reconnaissance spéciale.

En 2023, le prix Leroy Washburn de la meilleure athlète féminine a été décerné à Hannah Gates de l’équipe de la Saskatchewan (pour l’or au 800 m U16, l’or au 1 200 m U16, l’or au triple saut U16 et le bronze au medley U16). Le prix Jack Stenhouse du meilleur athlète masculin a été décerné à Caleb Pivin de l’équipe du Québec (pour l’or au 100 m haies U16, l’or au pentathlon U16 et le bronze au relais 4 x 100 m U16).

« La compétition a été géniale, les athlètes ont été superbes », a affirmé le président national, Bruce Julian, lors de la dernière journée de la compétition. Il a également félicité les quelque 250 bénévoles qui ont fait de cet événement une réalité. « C’est une excellente collaboration », a-t-il souligné.

Les Nationaux de la Légion 2023 ont été accueillis par l’Université de Sherbrooke, l’Université Bishops et la ville de Sherbrooke, les épreuves se déroulant au stade de l’Université de Sherbrooke. Cet événement annuel est la seule compétition d’athlétisme au Canada pour les catégories des moins de 16 ans et des moins de 18 ans. Les Nationaux de la Légion ont été créés par les légionnaires pour soutenir et faire la promotion des sports pour les jeunes en tant qu’activité saine, pour aider les enfants dont les pères ou les mères servaient à l’étranger ou avaient servi dans les forces armées.

Le coordonnateur des Nationaux de la Légion, Steve Van Muyen, a déclaré que les championnats représentent le pouvoir du sport et qu’ils « visent à avoir un impact positif sur la vie des jeunes Canadiens grâce à un engagement important et à des expériences qui changent la vie », a-t-il expliqué. Il a remercié toutes les personnes qui ont participé à l’événement pour leur partenariat et leur soutien considérable.

Les championnats de cette année ont également marqué le 75e anniversaire du maintien de la paix des Nations unies, ce qui s’est reflété dans la conception des médailles des gagnants de cette année.

Les villes canadiennes accueillent les Nationaux de la Légion pendant deux ans ; la prochaine ville qui accueillera les championnats en 2024 et 2025 est Calgary, en Alberta.

Records des Jeux 2023 :

Centre des résultats

En apprendre davantage :

Centre d’information des Nationaux de la Légion

Informations sur les Nationaux de la Légion

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

