Grâce à Prescri-Nature, les médecins peuvent désormais prescrire des visites au Musée canadien de la nature

OTTAWA, 30 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les familles qui se préparent à la prochaine rentrée scolaire pourront obtenir une ordonnance de leur médecin pour une dose d’apprentissage particulièrement salutaire.



Les médecins, en effet, peuvent désormais prescrire à leurs patients des visites au Musée canadien de la nature grâce à une nouvelle collaboration avec le programme pancanadien Prescri-Nature.

Des centaines d’études le soulignent : être en symbiose avec la nature fait le plus grand bien à notre santé. Les améliorations notables vont de l’allègement des symptômes de dépression au renforcement de l’immunité, sans oublier l’atténuation des troubles cardiaques et de la démence. Le simple fait d’écouter un enregistrement d’oiseaux ou même de regarder des photos de paysages naturels peut nous remonter le moral.

En ce qui concerne la fréquentation des musées, de plus en plus d’études (lien en anglais seulement) démontrent que l’immersion dans des galeries dynamiques et des expériences éducatives interactives peut concourir à l’apaisement de maux tels que l’anxiété, le stress et les douleurs chroniques.

« Les bienfaits de la nature sur la santé sont bien connus », confie Danika Goosney, Ph. D., présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature. « Avec ce partenariat, nous pouvons proposer une initiation captivante aux merveilles de l’histoire naturelle et aux effets salutaires d’une visite de musée. Ce lien peut susciter un intérêt croissant et une plus grande appréciation envers la nature. »

Un autre impact indéniable de la prescription de nature est l’envie qu’elle suscite de protéger notre planète. Les études (lien en anglais seulement) démontrent que les personnes proches de la nature adoptent plus de comportements écoresponsables, bien au-delà des belles paroles en faveur de la conservation.

Le Musée canadien de la nature inspire, depuis des générations, le respect et la compréhension du monde naturel par des expositions qui émerveillent comme un squelette de rorqual bleu, des expériences tactiles avec de la glace authentique dans la Galerie de l’Arctique Canada Goose ou des rencontres inoubliables telles que le Bassin de découvertes du Pacifique.

Le programme Prescri-Nature, lancé par la BC Parks Foundation en novembre 2020, est désormais déployé dans toutes les provinces. En moins de trois ans, plus de 11 000 professionnels de la santé, dont plus de 5 % des médecins canadiens, se sont inscrits pour prescrire le plein air à leurs patients, aidant ainsi à reconnecter des milliers de personnes à la nature. La recommandation standard est de : « deux heures ou plus par semaine, à raison chaque fois d’au moins vingt minutes ». Cette recommandation est appuyée par plus de quatre-vingts grands organismes du secteur de la santé, dont l’Association médicale canadienne.

Prescri-Nature a fait les manchettes internationales citant son approche novatrice visant à améliorer l’accès à la nature pour une meilleure santé, y compris des partenariats avec des organismes comme Parcs Canada qui permettent de prescrire des laissez-passer gratuits pour les parcs nationaux.

Les professionnels de la santé de la région de la capitale nationale inscrits auprès de Prescri-Nature peuvent maintenant prescrire des laissez-passer au Musée canadien de la nature aux patients qui pourraient en bénéficier le plus. Des études montrent que les patients sont plus motivés à modifier leurs habitudes lorsque les conseils sont consignés dans une ordonnance.

« Nous traversons une décennie critique pour renverser le changement climatique et la perte de biodiversité, ainsi que pour nous attaquer à la santé mentale et aux maladies chroniques », a déclaré Andy Day, directeur général de la BC Parks Foundation. « Notre objectif est de rapprocher les familles canadiennes de la nature d’une manière cohérente et significative afin d’améliorer leur santé mentale et physique et d’inspirer une culture de gérance environnementale. La collaboration avec le Musée canadien de la nature est un nouveau pas dans cette direction. »

Ce n’est pas la première fois que le Musée canadien de la nature attire l’attention sur ce programme national de prescription. En novembre dernier, la médecin de famille de Vancouver et directrice de Prescri-Nature, Dre Melissa Lem, a reçu le Prix Inspiration Nature Adultes 2022 pour avoir lancé cette initiative novatrice.

« J’ai été incroyablement reconnaissante envers le Musée canadien de la nature d’avoir souligné, l’an dernier, la façon dont Prescri-Nature a changé notre perspective sur la nature, la biodiversité et la santé », a déclaré la Dre Lem. « Et je suis encore plus reconnaissante pour cette prochaine étape audacieuse que nous franchissons ensemble pour rendre les bienfaits de la nature sur la santé et l’éducation plus accessibles aux familles de la région de la capitale nationale. »

Premier musée au Canada à se joindre à la mission de Prescri-Nature, le Musée canadien de la nature offre aux patients une expérience unique inspirée de la biodiversité distinctive du Canada et de ses fondements géologiques, tant à l’intérieur qu’aux abords du château historique du Musée situé en plein centre-ville d’Ottawa.

En outre, le rôle du Canada en tant que chef de file dans le domaine de la nature et de la santé ne cesse de croître alors que Prescri-Nature continue d’établir des partenariats novateurs avec des organisations de grande réputation comme le Musée canadien de la nature. En juin dernier, Prescri-Nature a également été nommé partenaire clé dans un projet international de 6,3 millions d’euros sur les thérapies basées sur la nature. Ce projet tracera une feuille de route pour les communautés du monde entier qui cherchent à introduire la nature comme une intervention de santé.

La BC Parks Foundation invite d’autres partenaires, gouvernements et bailleurs de fonds à s’engager et à collaborer avec Prescri-Nature dans sa mission de promouvoir la santé en invitant les citoyens à renouer avec la nature.

Profil du Musée canadien de la nature

Le Musée canadien de la nature œuvre pour la sauvegarde de notre planète en s’appuyant sur des faits, des connaissances et une source inépuisable d’inspiration ! En tant que musée national de sciences et d’histoire naturelles du Canada, le musée propose des réflexions fondées sur des preuves tangibles, des expériences édifiantes et un engagement profond envers le passé, le présent et l’avenir de notre environnement naturel. Dans cette œuvre, le Musée s’appuie sur un travail de recherche scientifique rigoureux, une collection impressionnante de 14,6 millions de spécimens et d’artefacts, des programmes éducatifs stimulants, des expositions permanentes et itinérantes, ainsi qu’un site web dynamique, nature.ca.

Contacts médias :

BC Parks Foundation

Jennie McCaffrey, directrice de l’engagement

778-222-5543

jennie.mccaffrey@bcparksfoundation.ca

Musée canadien de la nature

Dan Smythe

Chef, Relations avec les médias

613-698-9253

dsmythe@nature.ca