Paris, le 30 août 2023, 18h30

Eramet au Gabon : redémarrage du fret ferroviaire dès ce soir et reprise des activités de production de manganèse dès demain.

Conformément aux procédures du Groupe visant à préserver la sécurité de son personnel et l’intégrité de ses installations, Eramet avait décidé ce matin de suspendre de manière préventive et temporaire l’ensemble de ses activités de production de manganèse et de transport ferroviaire localement.

Compte tenu des informations disponibles ce soir sur les évènements en cours au Gabon, le Groupe a décidé du redémarrage immédiat du transport ferroviaire et la reprise des activités d’extraction dès demain matin, jeudi 31 août. La circulation des trains de voyageurs demeure suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Le Groupe continue de suivre de près l’évolution de la situation et tiendra le marché informé. Au total, la production de la mine de Moanda aura été arrêtée pendant 24 heures et le transport ferroviaire pendant 18 heures.

A travers ses filiales Comilog et Setrag, Eramet emploie plus de 8700 personnes (salariés et sous-traitants) au Gabon.

