I forbindelse med udsendelse af delårsrapport for 2. kvartal 2023 forventede PARKEN Sport & Entertainment A/S en omsætning i niveauet 1.275 til 1.325 mio.kr. og et resultat før skat på 200 til 225 mio.kr.

Da F.C. København onsdag aften har kvalificeret sig til gruppespillet i UEFA Champions League i efteråret 2023 forventer PARKEN Sport & Entertainment A/S nu en omsætning på ca. 1.500 til 1.550 mio.kr. og et resultat før skat på 350 til 375 mio.kr. for 2023.

Vedhæftet fil