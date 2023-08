XBiotech annonce l'achèvement du recrutement concernant son étude multicentrique contrôlée par placebo de phase II pour Natrunix dans la lutte contre le cancer du pancréas

AUSTIN, Texas, 31 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. a annoncé aujourd'hui avoir achevé le recrutement concernant la phase II de 1-BETTER, son étude clinique randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo de phase I/II pour Natrunix en combinaison avec une chimiothérapie pour le traitement du cancer du pancréas.



Natrunix est impossible à distinguer d'un anticorps naturellement présent chez un être humain en bonne santé. Natrunix lie et neutralise une puissante substance, une cytokine connue sous le nom d'interleukine-1a (IL-1a), qui cause une décomposition des tissus conjonctifs, la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins et le recrutement de globules blancs. Les tumeurs malignes, comme le cancer du pancréas, stimulent la production d'IL-1a par le corps, induisant une néovascularisation, une croissance et une propagation de la tumeur. Par ailleurs, l'IL-1a sert de signal d'alarme en cas de lésion corporelle (par exemple quand les tumeurs grossissent), favorisant la perception de la douleur, le métabolisme, l'appétit, la fatigue et l'anxiété. L'atteinte de la chimiothérapie induit aussi la production d'IL-1a. L'ajout de Natrunix au régime de chimiothérapie peut ainsi fournir de nombreux avantages, notamment une activité antitumorale, une réduction des effets secondaires de la chimiothérapie et une amélioration de l'activité de celle-ci, dont une augmentation du nombre de cycles de traitement pouvant être tolérés tout en offrant une meilleure qualité de vie.

Vingt-deux grands centres de lutte contre le cancer aux États-Unis ont participé à l'étude de phase I/II. Le cancer du pancréas est la 4e cause principale de décès par cancer aux États-Unis et son incidence augmente régulièrement depuis l'année 2000. En 2022, on estime que 50 000 personnes sont décédées d'un cancer du pancréas aux États-Unis. Le traitement à base d'anticorps Natrunix représente une approche révolutionnaire.

La phase II a recruté 65 sujets se voyant administrer la dose maximale étudiée pendant la phase I qui ont été randomisés sur la base d'un rapport 1:1 pour recevoir soit Natrunix en combinaison avec ONIVYDE+LV+5-FU (bras 1), soit un placebo plus la combinaison de chimiothérapie. Les principaux critères de la phase II sont l'innocuité et la tolérance, la survie sans progression, la survie globale et le délai jusqu'à l'échec thérapeutique.

À propos de Natrunix

Natrunix est un anticorps True Human™ qui a été découvert, développé et fabriqué par XBiotech. Les anticorps True Human™ sont dérivés, sans modification, de personnes possédant une immunité naturelle à certaines maladies. Chez de nombreux individus, le corps produit naturellement des anticorps pour bloquer l'inflammation pathologique associée à l'interleukine-1, l'une des voies inflammatoires les plus étudiées en médecine. D'autres médicaments biologiques commercialisés tentent de traiter les maladies en bloquant l'interleukine-1, mais aucun ne cible spécifiquement et exclusivement l'interleukine-1 alpha (IL-1a). Aucune autre thérapie d'anticorps monoclonal dérivée non modifiée d'une réponse immunitaire humaine naturelle n'est actuellement commercialisée.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société mondiale de biosciences totalement intégrée, dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human™. XBiotech fait actuellement progresser un solide pipeline de thérapies d'anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en oncologie, en affections inflammatoires et en maladies infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech dirige également le développement de technologies de fabrication biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus rapide, rentable et flexible de nouvelles thérapies dont les patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com .

Contact