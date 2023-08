2023 m. pirmojo pusmečio AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonės ir įmonių grupės neaudituoti veiklos rezultatai

Neaudituotais duomenimis per 2023 m. pirmuosius šešis mėnesius AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai siekė 40,191 mln. eurų, tai yra 12,5 proc. daugiau nei per pirmuosius šešis 2022 m. mėnesius. 2022 m. pirmųjų šešių mėnesių AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai buvo 35,736 mln. eurų.

2023 m. pirmą pusmetį AB „Panevėžio statybos trestas“ patyrė 0,919 mln. eurų grynojo nuostolio. 2022 m. I pusmetį AB „Panevėžio statybos trestas“ grynasis nuostolis buvo 1,837 mln. eurų.

AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių Grupės konsoliduotos pajamos sudarė 59,690 mln. eurų, kurios, lyginant su per 2022 m. I pusmečio 55,150 mln. eurų pajamomis, padidėjo 8,2 proc. Per ataskaitinį 2023 m. I pusmečio laikotarpį Grupės grynasis pelnas siekė 4,228 mln. eurų. Per 2022 metų I pusmetį Grupė patyrė 0,466 mln. eurų grynojo nuostolio.

Reikšmingą įtaką Grupės rezultatams turėjo UAB „PST investicijos“ dukterinės įmonės likvidavimas – gauta 3,7 mln. eurų finansinės veiklos pajamų. Pajamos susidarė eliminavus sukauptą valiutos rezervą iš Grupės balanso.

AB „Panevėžio statybos trestas“ EBITDA per 2023 m. šešis mėnesius buvo neigiama – 1,033 mln. eurų, kai tuo tarpu 2022 m. I pusmetį neigiama EBITDA sudarė 1,853 mln. eurų. Grupės EBITDA per 2023 m. šešis mėnesius yra 2,047 mln. eurų, per 2022 m. šešis mėnesius buvo 0,389 mln. eurų.

