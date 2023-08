IBA publie ses résultats du premier semestre 2023

Cliquez ici pour lire le communiqué de presse des résultats du premier semestre 2023 dans son intégralité

VENTES NETTES DU GROUPE EN HAUSSE DE 5,9%

ACCELERATION SIGNIFICATIVE DE LA CONVERSION DU CARNET DE COMMANDES AU SECOND SEMESTRE

POURSUITE DES INVESTISSEMENTS POUR PRÉPARER LA CROISSANCE ;

PRÉVISIONS RÉITÉRÉES

Louvain-La-Neuve, Belgique, jeudi 31 août 2023 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce ce jour ses résultats consolidés pour le premier semestre 2023.

(EUR 000)​ S1 2023 S1 2022 Variation Variation % Total Ventes et Prestations 169 418 160 032 9 386 5,9% Protonthérapie ​ 95 082 101 338 -6 256 -6,2% Autres Accélérateurs​ 41 354 31 798 9 556 30,1% Dosimétrie 32 982 26 896 6 086 22,6% REBITDA​ -13 859 14 065 -27 924 -198,5% % des ventes -8,2% 8,8% REBIT​ -20 296 4 564 -24 860 -544,7% % des ventes -12,0% 2,9% Résultat avant impôts -22 656 297 -22 953 -7728,3% % des ventes ​ -13,4% 0,2% RÉSULTAT NET -27 263 -1 717 -25 546 1487,8% % des ventes -16,1% -1,1%

Résumé financier

Chiffre d'affaires semestriel total du groupe de 169,4 millions d'euros, en hausse de 5,9 % par rapport à la même période de l'année dernière, soutenu par la conversion du carnet de commandes des Autres Accélérateurs, les ventes importantes en Dosimétrie et la croissance des revenus des Services, mais atténué par une faible reprise en Protonthérapie

REBIT du groupe de -20,3 millions d’euros, affecté au premier semestre par : Reconnaissance de revenus de la Protonthérapie (PT), largement dépendante du phasage des projets et des quelques retards d'installation spécifiques à certains clients. En conséquence, une forte amélioration est attendue au second semestre avec la reconnaissance des revenus de cinq projets planifiés pour le second semestre et la livraison ou l’installation de trois projets postposés au second semestre. L'investissement réalisé au niveau du Groupe dans le développement numérique, la chaîne d'approvisionnement ainsi que dans la recherche et développement pour préparer la croissance des prochains trimestres

Effort important consenti pour l’extension du stock durant la période avec une augmentation de 33 millions d’euros (+32,4%) afin de préparer l’exécution du carnet de commandes au cours du deuxième semestre et au-delà, notamment suite au contrat signé en 2022 pour dix unités de protonthérapie en Espagne

Marge brute de 26,6 %, contre 39,1 % l'année dernière, impactée par l'inflation, la faible absorption des frais généraux et le mix de produits. Les chiffres de l'année dernière comprenaient également un impact positif ponctuel des indemnités liées à Rutherford au Royaume-Uni.

Prise de commandes d’Équipements de 88 millions d’euros et prise de commandes en Dosimétrie, en augmentation de 20,2 %, atteignant 36,9 millions d'euros

Maintien des prévisions, avec une croissance vers l'objectif REBIT de 2026 pondérée après 2024

Premier semestre solide en Dosimétrie, avec un REBIT à 3,2 millions d'euros, en hausse de 200 % par rapport à l'année dernière, la division élargissant sa base de clients et sa portée mondiale

Poursuite de la performance des Services, avec une augmentation des revenus PT de 10 % par rapport au premier semestre 2022 et une augmentation globale des revenus des Services de 16,8 %

Maintien du niveau élevé du carnet de commandes des Équipements et Services à 1,3 milliard d'euros, le carnet de commandes des Équipements et Upgrades atteignant 707 millions d'euros. Des mesures opérationnelles sont en place pour soutenir la conversion du carnet de commandes.

Perte nette totale du groupe de 27,3 millions d'euros (1 er semestre 2022 : perte de 1,7 million d'euros), reflétant le report de la reconnaissance des revenus au second semestre

semestre 2022 : perte de 1,7 million d'euros), reflétant le report de la reconnaissance des revenus au second semestre Bilan solide maintenu avec une trésorerie brute de 103,3 millions d'euros et une position nette de trésorerie de 61,7 millions d'euros. Des lignes de crédit à court terme non utilisées de 41 millions d'euros sont toujours disponibles à la fin de la période.

Résumé des activités

Huit systèmes Autres Accélérateurs vendus au premier semestre (1 er semestre 2022 : 21 systèmes), avec une performance des services particulièrement forte

semestre 2022 : 21 systèmes), avec une performance des services particulièrement forte Deux systèmes Proteus ® ONE 1 et un système Proteus ® PLUS 1 vendus au premier semestre (1 er semestre 2022 : trois systèmes Proteus ® ONE)

ONE et un système Proteus PLUS vendus au premier semestre (1 semestre 2022 : trois systèmes Proteus ONE) 35 projets PT en cours de construction ou d’installation à la fin de la période et forte accélération attendue de la conversion du carnet de commandes au deuxième semestre

Collaboration stratégique signée entre PanTera et TerraPower Isotopes pour accélérer la mise à disposition d’actinium-225 pour l’industrie pharmaceutique

Lancement d'AKURACY ® , solution intégrée pour l'imagerie cardiaque de tomographie par émission de positons (TEP)

, solution intégrée pour l'imagerie cardiaque de tomographie par émission de positons (TEP) Partenariat de recherche sur la thérapie FLASH par protons initié avec le Particle Therapy Interuniversity Center Leuven (PARTICLE)

Événements marquants après la clôture de la période

Augmentation de capital de PanTera, coentreprise avec le SCK-CEN, pour un montant total de 20,4 millions d'euros

Facilités de crédit inutilisées de 37 millions d'euros refinancées en août et portées à 40 millions d'euros, portant le total des lignes de crédit à 44 millions d’euros

Trois machines supplémentaires vendues dans l'activité Autres Accélérateurs, portant le total à 11 machines vendues depuis le début de l'année.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « La première moitié de l'année a été consacrée à la préparation de l'entreprise à l'accélération attendue de la conversion du carnet de commandes en Protonthérapie. Nous nous sommes concentrés sur le renforcement de notre chaîne d'approvisionnement, le recrutement de personnel dans le monde entier pour installer et entretenir les machines au cours des prochains trimestres ainsi que la poursuite des investissements afin de renforcer notre avantage concurrentiel sur nos quatre marchés. Nous enregistrons une excellente croissance en Dosimétrie ainsi que dans l’activité Autres Accélérateurs. L'Equipement en Protonthérapie, qui est par nature moins prévisible en raison de l’importance des contrats et de l'ampleur des projets, a été impacté au cours de la période par le phasage prévu de plusieurs projets et par des retards chez quelques clients entraînant un report de la reconnaissance de certains revenus au second semestre. Parallèlement, nous avons constaté une forte performance des Services sur la base installée croissante de l’activité Protonthérapie.

Nous avons une excellente visibilité sur notre inventaire et sur son évolution à mesure que nous continuons à convertir le carnet de commandes existant et à signer de nouveaux contrats. Sur cette base, nous prévoyons une amélioration significative de l'activité lors du second semestre. Nous continuons à investir dans le développement de futurs produits via les équipes de Ventes et Marketing et de R&D ainsi que dans des initiatives liées à la digitalisation de nos activités. Nous restons confiants dans les prévisions que nous avons établies lors de la présentation des résultats annuels 2022. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

