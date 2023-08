ForFarmers N.V.: CFO Roeland Tjebbes verlaat ForFarmers

Lochem, 31 augustus 2023



CFO Roeland Tjebbes verlaat ForFarmers



ForFarmers kondigt aan dat Roeland Tjebbes heeft besloten per 31 december 2023 zijn functie als CFO en lid van de Raad van Bestuur neer te leggen en te vertrekken bij ForFarmers om elders als CFO aan te treden.

“De afgelopen jaren heb ik met mijn collega’s onder meer constructief kunnen samenwerken aan een herziene strategische richting in een voor ons belangrijke en mooie sector. Ik kijk dan ook terug op een goede en intensieve tijd. Toch heb ik de moeilijke beslissing genomen om ForFarmers te verlaten. Ik wens de directie en al mijn overige collega’s het beste toe en heb vertrouwen in hen en in de belangrijke en sterke rol van ForFarmers in de agrarische sector.”



Jan van Nieuwenhuizen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ForFarmers: “Wij betreuren en respecteren het besluit van Roeland Tjebbes om zijn carrière verder buiten ForFarmers voort te zetten. Roeland heeft zich met verve ingezet voor ForFarmers, zowel voor wat betreft zijn eigen portefeuille als vorig jaar toen wij een beroep op hem deden tijdelijk de CEO-taken mede uit te voeren. Daarvoor danken we hem zeer. Mede uit naam van de overige commissarissen wens ik hem alle goeds in zijn nieuwe positie.”

Het proces voor het vinden van een nieuwe CFO wordt onmiddellijk gestart.



Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations

M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van circa 9 miljoen ton diervoeders op jaarbasis een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2022 circa €3,3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu , www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.