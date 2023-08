Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset johdossa 31.8.2023 klo 12.15





Panostaja Oyj nimitysuutinen: Heikki Korelin Panostaja Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi

Panostaja Oyj:n uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Heikki Korelin (s. 1986). Hän ottaa talous- ja rahoitusjohtajan tehtävät vastaan viimeistään ensi helmikuussa.



Korelin siirtyy tehtävään Patria Oyj:n Vice President, Group Business Control -tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut talousjohdon tehtävissä Patrian ohjelmisto- ja järjestelmäintegraatioliiketoiminnassa sekä yritysjärjestelyiden parissa Patrian M&A Managerina sekä Summa Capital Oy:ssä.

Panostaja tiedotti 5.6.2023, että nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja Antti Kauppila siirtyy toisiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle.





Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja





Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311





Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2022 konsernin liikevaihto oli 137,9 miljoonaa euroa.