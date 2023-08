Uponor Oyj, Pörssitiedote, 31.8.2023 klo 13.30

Uponor on saanut päätökseen Uponor Infra Oy:n täyden omistusoikeuden hankinnan

Uponor Oyj ilmoitti 15.5.2023, että yhtiö on solminut sopimuksen, jonka mukaan Uponor hankkii KWH-yhtymältä Uponor Infra Oy:n jäljellä olevan 44,7 prosentin omistusosuuden. Kaupan toteutumisen myötä Uponorin omistusosuus Uponor Infra Oy:ssä on kasvanut 100 prosenttiin. Kaikki asiaankuuluvat viranomaishyväksynnät on myönnetty ja kauppa on toteutunut 31.8.2023. Uponor on maksanut KWH-yhtymälle noin 60 miljoonan euron kauppahinnan.

Uponor on konsolidoinut Uponor Infran taloudelliset tiedot kokonaisuudessaan konsernitilinpäätökseensä vuodesta 2013 lähtien, joten yrityskaupalla ei ole vaikutusta Uponorin liikevaihtoon tai liiketulokseen. Kasvavan osakekohtaisen tuloksen myötä kaupalla on kuitenkin positiivinen arvoa luova vaikutus, joka hyödyttää Uponorin osakkeenomistajia.

Uponor Infra lyhyesti



Uponor Oyj:n divisioona, Uponor Infra Oy, on Pohjoismaiden johtava toimija valituissa infrastruktuurin tuote- ja palvelukategorioissa. Uponor Infran tarjonta kattaa hulevesi- ja viemärijärjestelmiä, paineputkijärjestelmiä, räätälöityjä ratkaisuja ja projektipalveluita kunnille, vesi- ja voimalaitoksille sekä teollisuudelle Itämeren alueella.

Uponor lyhyesti

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 750 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com