Brandt acquiert avec succès Wairarapa Machinery

PUKEKOHE, Nouvelle-Zélande, 31 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Brandt a le plaisir d'annoncer qu'il a acquis avec succès les actifs de Wairarapa Machinery Services Ltd, à compter du 31 août 2023.



« Nous sommes ravis d'accueillir notre 18e site en Nouvelle-Zélande, réunissant l'ensemble de l'île du Nord sous une seule marque de concessionnaire pour les équipements agricoles, de construction et de foresterie », a déclaré Shaun Semple, PDG de Brandt. « Cela permettra aux clients d'avoir accès à la plus grande infrastructure de soutien de l'industrie, fournissant les produits, les pièces et les services dont ils ont besoin, où qu'ils soient. »

Cette acquisition porte à 139 le nombre de concessions détenues et exploitées par Brandt, une entreprise privée et familiale dont le siège se trouve à Regina (Saskatchewan), au Canada, à travers la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada. La vaste expérience de l'entreprise dans les secteurs de l'agriculture, de la construction et de la foresterie lui permet de fournir des produits de qualité et les meilleurs services d'assistance du secteur dont les propriétaires d'équipements néo-zélandais ont besoin pour développer leurs activités.

Cet accord fait suite à l'acquisition d'AGrowQuip par l’entreprise à la fin du mois de janvier de cette année. Outre l'obtention des droits de distribution des gammes d'équipements agricoles et de golf John Deere dans la zone opérationnelle d'AGrowQuip, cet accord a accordé à Brandt les droits exclusifs de vente et d'entretien des équipements de construction et de foresterie John Deere sur l'ensemble de l'île du Nord. L'ouverture de cette succursale à Masterton permettra aux clients de Brandt du secteur de la construction et de la foresterie de la région du Grand Wellington d'avoir un meilleur accès aux pièces et au service après-vente.

« La priorité de Brandt reste nos clients, notre personnel et nos communautés », a poursuivi M. Semple, « et cela se poursuivra au-delà de cette acquisition avec les activités habituelles, en offrant le même soutien que les clients ont appris à connaître et à faire confiance au cours des 40 dernières années. »

Depuis son arrivée en Nouvelle-Zélande il y a deux ans, Brandt a fait sentir sa présence dans les communautés de l'île du Nord. Grâce à son programme philanthropique Un milliard de mercis » (MDM), Brandt a apporté des contributions significatives à diverses organisations caritatives nationales et communautaires afin d'assurer le succès des communautés à travers l'île, y compris un don conjoint avec John Deere et Waratah de 160 000 $ à la Croix-Rouge néo-zélandaise pour soutenir les communicants touchés par le cyclone Gabrielle. Pendant les fêtes de fin d'année 2022, Brandt a versé 75 000 dollars à plusieurs organisations néo-zélandaises, dont la Société du cancer de Nouvelle-Zélande, le New Zealand Rural Support Charitable Trust et la Heart Foundation New Zealand. Brandt est également fier d'avoir conclu un partenariat avec Surf Life Saving New Zealand, qui soutient l'organisation en lui fournissant l'équipement John Deere nécessaire à son fonctionnement.

Au cours des dix dernières années, le programme MDM de Brandt a distribué plus de 24 millions de dollars à des initiatives de secours en cas de catastrophe et de développement communautaire dans plus de 250 communautés à travers le monde. L'entreprise reste déterminée à apporter un soutien continu aux communautés dans lesquelles elle opère dans le monde entier.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le Groupe d'entreprises Brandt est une entreprise privée de fabrication et de distribution qui dessert un public international croissant dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction, la foresterie, le rail, les mines, l'acier, le transport, la manutention et l'énergie. L’entreprise compte plus de 6000 employés et plus de 180 sites en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada et aux États-Unis.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/86d5c1c0-02a0-44d3-bd03-30ece1d24aad/fr