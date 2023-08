Gentex präsentiert Fahrerüberwachungsfunktionen auf der IAA Mobility

MÜNCHEN, Deutschland, Aug. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der IAA Mobility in München plant die Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX), ihr skalierbares Fahrerüberwachungssystem vorzustellen, das Automobilherstellern helfen soll, die kommenden Sicherheitsvorschriften zur Reduzierung der Zahl der Verkehrstoten und -verletzten zu erfüllen. Darüber hinaus wird das Unternehmen gemeinsam mit dem israelischen Technologiepartner ADASKY sein wachsendes Know-how auf dem Gebiet der Wärmebildtechnik demonstrieren.



Gentex ist ein langjähriger Lieferant von elektrooptischen Produkten für die globale Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Brandschutzindustrie. Das Unternehmen ist vor allem dafür bekannt, nahezu alle großen Automobilhersteller mit vernetzten Fahrzeugtechnologien und fortschrittlichen elektronischen Funktionen zu versorgen, die die Sicht des Fahrers optimieren und die Fahrsicherheit erhöhen.

Ab dem Jahr 2026 müssen in Europa verkaufte Autos laut den allgemeinen Sicherheitsvorschriften der Europäischen Union mit einem Fahrerüberwachungssystem (Driver Monitoring System, DMS) ausgestattet sein. Das spiegelintegrierte DMS von Gentex verfolgt die Kopfhaltung des Fahrers, seinen Blick und andere Messwerte, um Ablenkung, Schläfrigkeit, plötzliche Übelkeit und die Rückkehr zur manuellen Steuerung in teilautonomen Fahrzeugen zu bestimmen. Das System kann um eine 2D- und eine strukturierte lichtbasierte 3D-Innenraumüberwachung erweitert werden, um Insassen, Verhalten, Objekte und sogar das Vorhandensein von Leben zu erkennen.

Gentex hat derzeit laufende DMS-Entwicklungsprogramme mit mehreren OEMs, wobei ein Großteil der Arbeit bei Gentex Technologies Israel stattfindet, einer Gentex-Tochtergesellschaft in Tel-Aviv, die gegründet wurde, um fortschrittliche Sensor-Hardware und Softwarelösungen für die Automobilindustrie zu entwickeln.

Auf dem IAA-Stand von Gentex wird auch die Partnerschaft mit ADASKY in den Vordergrund gestellt. Im Mai gaben die beiden Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung bekannt, um die firmeneigene Wärmebildtechnologie von ADASKY auf den Markt zu bringen. Die firmeneigenen LWIR-Sensoren (Long Wave Infrared) von ADASKY sind bekannt für ihr Verhältnis von Größe zu Leistung, ihre Halbleitertechnologie, ihre hohe Zuverlässigkeit und ihr „Shutterless“-Design für den Dauerbetrieb. Sie sollen Lücken in bestehenden fortschrittlichen Erkennungssystemen schließen und es ADAS- und bildverarbeitungsbasierten Systemen ermöglichen, bei schlechten Lichtverhältnissen und unter allen Witterungsbedingungen zuverlässiger zu arbeiten, was letztlich zur Optimierung wichtiger Funktionen wie der automatischen Notbremsung (Automatic Emergency Braking, AEB) beiträgt.

Der Stand von Gentex auf der IAA Mobility zeigt auch den branchenführenden Volldisplay-Spiegel (Full Display Mirror, FDM), ein intelligentes Rückspiegelsystem, das mit einer speziellen Kamera und einem in den Spiegel integrierten Videodisplay die Sicht nach hinten optimiert. Das System nimmt Videos über eine nach hinten gerichtete Kamera auf und streamt diese an ein spezielles LCD im Spiegel, das dem Fahrer einen ungehinderten Panoramablick hinter das Fahrzeug bietet. Der FDM wurde erst vor sieben Jahren eingeführt und ist bereits in 94 verschiedenen Fahrzeugen von Automobilherstellern auf der ganzen Welt erhältlich.

Der FDM dient auch als Plattform für weitere Innovationen. Zu den Zusatzfunktionen gehören ein spiegelintegrierter digitaler Videorekorder (DVR), ein skalierbares Anhängerkamerasystem, ein Touchscreen-Display, Spurlinien-Projektionsoverlays und eine in den Spiegel integrierte Selfie-Cam zur Aufnahme von Fotos im Fahrzeuginnenraum.

Was die Konnektivität im Auto betrifft, wird Gentex HomeLink vorstellen, das branchenführende Car-to-Home-Automatisierungssystem, das aus im Fahrzeug integrierten Tasten besteht, die so programmiert werden können, dass sie eine Vielzahl von Geräten zur Hausautomatisierung bedienen, vom Garagentor bis zum Thermostat.

Das Unternehmen wird auch zeigen, wie Automobilhersteller neue Einnahmequellen erschließen können, indem sie ihren Kunden exklusive e-Concierge- und Reisebuchungsdienste über Simplenight anbieten. Simplenight ist ein Partner von Gentex und Anbieter einer White-Label-E-Commerce-Plattform, die kundenspezifisch gestaltet und in mobile OEM-Apps, Mittelkonsolen und Websites zur Kundenbindung integriert werden kann.

Gentex ist der weltweit führende Anbieter von schaltbaren Systemen und liefert jährlich über 44 Millionen Einheiten aus. Das aktuelle Produktportfolio des Unternehmens umfasst blendfreie Innen- und Außenspiegel sowie elektrisch schaltbare Fenster für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Gentex entwickelt jetzt großflächig dimmbare Vorrichtungen für die Fahrzeugbeleuchtung, die Sonneneinstrahlung und die Sichtschutzsteuerung, einschließlich dimmbarer Schiebedächer, die sich bei Bedarf oder in Verbindung mit der Systemintelligenz verdunkeln, und dimmbarer Sonnenblenden, die wie eine herkömmliche Sonnenblende heruntergeklappt werden können, aber eine durchsichtige, dimmbare Platte enthalten, die sich verdunkelt, um Blendung durch Sonnenlicht zu verhindern.

Die IAA Mobility-Messe findet vom 5. bis 10. September in München statt. Die Technologien von Gentex werden in Halle A2, Stand Nr. B33, ausgestellt.

Das 1974 gegründete Unternehmen Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) ist ein Anbieter von automatisch abblendenden Rückspiegeln und Elektronik für die Automobilindustrie, von abblendbaren Flugzeugfenstern für den Luftfahrtmarkt und von Brandschutzprodukten für den Brandschutzmarkt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.gentex.com.

