STMicroelectronics : BorgWarner va intégrer la technologie SiC de STMicroelectronics dans son module de puissance Viper destiné aux véhicules électriques Volvo Cars de nouvelle génération

BorgWarner va intégrer la technologie SiC de STMicroelectronics dans son module de puissance Viper destiné aux véhicules électriques Volvo Cars de nouvelle génération

ST fournira des MOSFET de puissance en carbure de silicium (SiC) pour le module de puissance Viper de BorgWarner, afin d’accompagner la transition de Volvo Cars vers l’électrification totale de ses véhicules à l’horizon 2030.





BorgWarner utilisera les puces en SiC dans ses plateformes d’onduleurs de traction pour équiper plusieurs actuels et futurs véhicules électriques (BEV) de Volvo Cars.





Auburn Hills, Michigan (USA) et Genève (Suisse), le 31 août 2023 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, fournira à BorgWarner Inc. (NYSE : BWA), un des leaders mondiaux de solutions innovantes et durables pour le marché automobile, des MOSFETs de puissance en carbure de silicium (SiC) 750 V de troisième et dernière génération destinés à ses modules de puissance équipés de la technologie brevetée Viper. Ces modules de puissance sont utilisés dans ses plateformes d’onduleurs de traction pour équiper plusieurs actuels et futurs véhicules électriques (BEV) de Volvo Cars.

« Cette collaboration permettra à Volvo Cars de renforcer l’attractivité de ses véhicules électriques en offrant une plus grande autonomie et une recharge plus rapide. Cela nous permettra d’accompagner notre transition vers le tout électrique d’ici 2030 et de renforçer notre intégration verticale et notre maîtrise de composants critiques », a déclaré Javier Varela, Chief Operating Officer et CEO adjoint de Volvo Cars.

« BorgWarner se réjouit de ce partenariat avec ST pour fournir à son client historique Volvo Cars des onduleurs destinés à ses plateformes de véhicules électriques (BEV) de nouvelle génération », a précisé Stefan Demmerle, Vice-Président de BorgWarner Inc. et Président & Directeur Général de la division PowerDrive Systems.

Pour bénéficier pleinement des performances qu’offrent les MOSFETs en carbure de silicium de ST, BorgWarner a travaillé en étroite collaboration avec les équipes techniques de ST dans le but d’adapter les puces de ST au commutateur de puissance Viper de BorgWarner, maximisant ainsi les performances de l’onduleur tout en offrant une architecture compacte d’un excellent rapport coût-efficacité. La collaboration entre les deux sociétés fournit la capacité de production en grands volumes qui est nécessaire pour répondre à la croissance rapide du marché des véhicule électriques.

« Notre collaboration avec BorgWarner, l’un des plus grands fournisseurs de systèmes d’électrification pour l’industrie automobile, permettra à Volvo Cars d’offrir à ses clients des véhicules aux performances et à l’autonomie supérieures », a déclaré Marco Monti, président du groupe Produits Automobiles et Discrets de STMicroelectronics. « Nous nous engageons à accroître notre capacité de production en carbure de silicium et à renforcer notre approvisionnement en SiC, notamment grâce au modèle d’intégration verticale, en augmentant les volumes de production pour soutenir nos clients dans les secteurs de l’automobile et de l’industriel, afin de faciliter leur transition vers l’électrification, accompagnée d’une plus grande efficience. »

ST fabrique ses produits STPOWER en carbure de silicium en grands volumes dans ses usines d’Italie et de Singapour avec un conditionnement avancé, et les tests sont pour leur part effectués sur les sites de back-end dont la Société dispose au Maroc et en Chine. En octobre 2022, la Société a annoncé l’expansion de ses capacités de production de matériaux large bande (WBG / Wide Band Gap) avec une nouvelle unité de fabrication de substrats SiC à Catane (Italie), un site qui intègre les capacités d’expertise de ST en semiconducteurs de puissance ainsi que les activités de recherche, développement et production de produits SiC.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00,73,39

nelly.dimey@st.com

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

À propos de BorgWarner

Depuis plus de 130 ans, BorgWarner, leader mondial, innove avec succès dans le domaine de la mobilité. Avec un portefeuille de produits en constante évolution, nous soutenons la transition mondiale vers l'e-mobilité et contribuons ainsi à la création d'un avenir propre, sain et sûr.

Déclaration prospective :

Le communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 qui sont fondées sur les prévisions, attentes, estimations et projections actuelles de la Direction. Ces informations prospectives sont identifiables par l’utilisation de termes et d’expressions tels que « prévoit », « croit », « continue », « pourrait », « conçu », « effet », « estime », « évalue », « s’attend à », « anticipe », « but », « orientation », « initiative », « a l’intention de », « peut », « prévision », « planifie », « potentiel », « prévoit », « prédit », « poursuit », « recherche », « devrait », « cible », « quand », « sera », « serait », et autres termes et expressions similaires. En outre, toutes les déclarations, autres que les rappels de faits historiques, contenues ou intégrées par renvoi dans le communiqué de presse, auxquelles nous nous attendons ou que nous prévoyons qu’elles se produisent ou puissent se produire à l’avenir en rapport avec notre situation financière, notre stratégie commerciale et les mesures pour mettre en œuvre cette stratégie, y compris les changements apportés aux opérations, atouts concurrentiels, objectifs, expansion et croissance de notre activité et de nos opérations, plans, références à un succès futur, et autre sujet de même ordre, sont des informations prospectives. Les estimations comptables, telles que celles décrites à la rubrique 7 de notre dernier rapport annuel sur formulaire 10-K ("formulaire 10-K"), sous le titre "Méthodes et estimations comptables critiques", sont par nature prospectives. Toutes les informations prospectives reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons établies à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, conditions actuelles et évolutions attendues ainsi que d’autres facteurs que nous estimons appropriés aux circonstances. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance, et les résultats réellement obtenus par l’Entreprise peuvent être considérablement différents de ceux exprimés, projetés ou suggérés dans ou par les déclarations prospectives.

Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu’à la date du communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes dont la plupart sont souvent difficiles à prévoir et généralement indépendants de notre volonté, et peuvent conduire les résultats réels à être considérablement différents de ceux exprimés, projetés ou suggérés dans ou par les déclarations prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent entre autres : les ruptures d'approvisionnement qui nous affectent ou qui affectent nos clients, comme la pénurie actuelle de puces à semi-conducteurs qui a affecté les clients des constructeurs ("OEM") et leurs fournisseurs, y compris nous ; la disponibilité et le prix des matières premières ; les défis concurrentiels posés par les concurrents actuels et nouveaux, y compris les clients OE ; les défis liés à l'évolution rapide des technologies, en particulier en ce qui concerne les véhicules électriques, et notre capacité d'innover en conséquence ; les incertitudes quant à l’ampleur et la durée des conséquences liées à la pandémie de COVID-19, dont les nouvelles perturbations de la production ; la difficulté de prévoir la demande de véhicules électriques et la croissance de notre chiffre d'affaires dans ce domaine; les perturbations potentielles de l'économie mondiale causées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie ; la capacité d'identifier des cibles et de réaliser des acquisitions à des conditions acceptables ; l'incapacité de réaliser les avantages attendus des acquisitions en temps voulu; la capacité d'identifier les entreprises du portefeuille de combustion appropriées à céder et de réaliser les cessions prévues à des conditions acceptables ; l’incapacité à intégrer rapidement et efficacement les entreprises acquises ; la possibilité d’engagements inconnus ou inestimables en rapport avec les entreprises acquises ; notre dépendance à l’égard de la production de véhicules automobiles et de poids lourds, hautement cyclique et sujette à des perturbations dans les deux cas ; notre dépendance vis-à-vis de nos principaux clients OEM ; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change ; notre dépendance vis-à-vis des systèmes informatiques ; les incertitudes de la conjoncture économique mondiale ; l’issue de procédures judiciaires en cours ou à venir, y compris les litiges relatifs à diverses réclamations ; les modifications ultérieures des dispositions législatives et réglementaires, y compris par exemple des taxes et droits de douane des pays dans lesquels nous intervenons ; les impacts de toute opération future d'acquisition ou de cession potentielle et les autres risques, décrits dans les rapports que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission, l’autorité de contrôle de la Bourse américaine, notamment l’article 1A « Risk Factors » (Facteurs de risque) dans notre dernier formulaire 10-K et/ou notre dernier rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q déposés le plus récemment.

Nous ne nous engageons aucunement à actualiser ou annoncer publiquement les mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse pour refléter un quelconque changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions, circonstances ou hypothèses sur lesquels reposent les déclarations.

Contact Presse :

Michelle Collins

Tél : +1 248-754-0449

mediacontact@borgwarner.com

Relations Publiques

Anna Penava

Europe & Asie

Téléphone : +49 7141-132-753

mediacontact.eu@borgwarner.com

Contact Relations investisseurs :

Patrick Nolan

Tél : +1 248-754-0884

ir@borgwarner.com

Pièce jointe