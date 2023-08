Coloplast gennemfører opkøbet af Kerecis

Coloplast har gennemført opkøbet af Kerecis, der blev annonceret den 7. juli 2023, efter godkendelse fra alle relevante myndigheder og opnåelse af accept fra 100% af aktionærerne

Transaktionsvilkårene og de finansielle forventninger, der er angivet i Coloplasts selskabsmeddelelse nr. 03/2023 vedrørende opkøbet af Kerecis, er uændrede. Aktiekapital-rejsningen i forbindelse med finansieringen af opkøbet blev gennemført den 30. august 2023.

Kerecis vil indgå i de finansielle forventninger til regnskabsåret 2022/23 med 1 måneds effekt. Bidraget til omsætningen vil indgå som tilkøbt vækst i det eksisterende forretningsområde Hud- & Sårpleje, der vil blive omdøbt til Avanceret Sårpleje. De finansielle forventninger til regnskabsåret 2022/23 som beskrevet i delårsrapporten for de første 9 måneder af 2022/23 (selskabsmeddelelse nr. 04/2023) er uændrede.

Kerecis – en spirende kategorileder inden for det USA-centrerede ’biologics’ sårplejesegment

Kerecis er en innovativ, hurtigtvoksende virksomhed inden for ’biologics’ sårplejesegmentet med en stærk kommerciel tilstedeværelse i USA. Virksomheden har udviklet og patenteret en klinisk differentieret teknologi baseret på intakt fiskeskind. Fiskeskindsteknologien indebærer minimal bearbejdning og er bæredygtig og skalerbar. Teknologien, der er understøttet af overbevisende klinisk evidens, er allerede blevet anvendt i behandlingen af titusindvis af patienter.

Med opkøbet af Kerecis får Coloplast en langsigtet vækstforretning, der har et stærkt potentiale for at øge sin lønsomhed, og som er godt positioneret til langsigtet værdiskabelse.

“Jeg er rigtig glad for at kunne byde Kerecis velkommen til Coloplast. Både Coloplast og Kerecis har som målsætning at hjælpe mange flere patienter med behov for avanceret sårpleje, og jeg ser frem til at fortsætte rejsen mod højere vækst og profitabilitet og sammen bygge en global franchise inden for sårpleje,” siger Kristian Villumsen, adm. direktør i Coloplast og fortsætter: ”Den 4. september afholder vi en telekonference, hvor investorer og analytikere kan møde Fertram Sigurjonsson, stifter og adm. direktør i Kerecis. Fertram er en fantastisk leder, og jeg er virkelig imponeret over de stærke resultater, som han har skabt sammen med teamet i Kerecis. Kerecis’ succes viser både styrken ved deres unikke fiskeskindsteknologi og deres evne til kommerciel eksekvering, som er drevet af en meget motiveret og formålsdreven organisation,” siger Kristian.

”Vi ser frem til at fortsætte vores stærke vækstrejse som en del af Coloplast. Kerecis kan bruge Coloplasts ekspertise, kompetencer og førende infrastruktur til at sikre vores succes på den lange bane, så vi kan blive kategorileder inden for ’biologics’ sårplejesegmentet. Jeg vil gerne sige tak til alle i Kerecis for en fantastisk rejse indtil nu. Jeg ser frem til, at vi sammen tager hul på et nyt kapitel, og til at vi når ud til endnu flere patienter med vores patenterede teknologi baseret på intakt fiskeskind,” siger Fertram Sigurjonsson, stifter og adm. direktør i Kerecis, som fortsætter med at lede Kerecis-teamet.

Som resultat af aftalen om opkøbet af Kerecis opjusterede Coloplast den 7. juli 2023 sin langsigtede forventning til organisk vækst til 8-10% mod tidligere 7-9%. Den langsigtede forventning til overskudsgraden fastholdes på over 30% efter regnskabsåret 2024/25. Overskudsgraden forventes at forblive under 30% i Strive25-strategiperioden og omfatter en udvanding på ca. 100 basispoint per år fra Kerecis (inkl. afskrivninger vedrørende købsprisallokering). Kerecis har et attraktivt bruttomarginniveau, højere end Coloplasts bruttomargin, og dermed et stærkt potentiale for at øge sin lønsomhed gennem fortsat vækst og skalerbarhed. Opkøbet forventes at øge indtjeningen pr. aktie i stadig større grad fra regnskabsåret 2026/27.

For yderligere oplysninger om opkøbet af Kerecis, se venligst selskabsmeddelelse nr. 03/2023 af 7. juli 2023 ( Coloplast offentliggør aftale om køb af Kerecis ). For yderligere oplysninger om gennemførelsen af aktiekapitalrejsningen i forbindelse med finansieringen af opkøbet, se venligst selskabsmeddelelse nr. 07/2023 fra 30. august 2023 ( Aktieudstedelse af B-aktier (coloplast.com) ). De finansielle forventninger til regnskabsåret 2022/23 er beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 04/2023, delårsrapport 9M 2022/23 ( Regnskabsmeddelelse 9M 22/23 (coloplast.com) ).

Telekonference for investorer og analytikere med Fertram Sigurjonsson, grundlægger og CEO hos Kerecis

Coloplast afholder en telekonference den 4. september 2023 kl. 14.00 dansk tid. På telekonferencen vil Fertram Sigurjonsson, grundlægger og CEO hos Kerecis, slutte sig til Kristian Villumsen, CEO og President, og Anders Lonning-Skovgaard, CFO og EVP.

Tilgå telekonferencen direkte her: Coloplast conference call (getvisualtv.net)

Hvis du ønsker at deltage aktivt i Q&A-delen, skal du registrere dig på forhånd ved at klikke på følgende link, hvorefter du modtager en e-mail med telefonnummeret til telekonferencen:

Diamond Pass Registration (choruscall.it)

For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard

Koncerndirektør, CFO

Tlf. 4911 1111

Aleksandra Dimovska

Senior Director, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2458

E-mail: dkadim@coloplast.com

Kristine Husted Munk

Senior Manager, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 3266

E-mail: dkkhu@coloplast.com

Presse og medier

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager

Tlf. 4911 2623

Email: dkpete@coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

3050 Humlebæk

Danmark

CVR Nr. 69749917

Hjemmeside

www.coloplast.com

Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for Coloplasts kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i de fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende Coloplasts planer, mål, fremtidige begivenheder, resultater og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn er givet eksplicit med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Coloplast påtager sig ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden, således at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med yderst personlige og private lidelser. Ved at arbejde tæt sammen med brugerne af vores produkter udvikler vi løsninger, der opfylder deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretningsområder omfatter Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje, Urologi og Stemme og Respiratorisk pleje. Vi er en global virksomhed med over 14.700 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2023-08.

Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Vedhæftet fil