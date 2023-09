Admiral Markets AS 2023. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Admirals registreeris märkimisväärse arvu uusi klienditaotlusi

Vaatamata finantsturgude madalale volatiilsusele 2023. aasta esimesel poolel, saavutas Admiral Markets AS uute ja aktiivsete klientide kaasamisel silmapaistvad tulemused.

• Kauplemistegevuse netotulu 20,5 miljonit eurot (6 kuud 2022: 32,3 miljonit eurot ja 6 kuud 2021: 9,1 miljonit eurot)

• EBITDA -3,1 miljonit eurot (6 kuud 2022: 24,3 miljonit eurot ja 6 kuud 2021: -0,5 miljonit eurot)

• Uute taotluste arv grupis suurenes 222% 143 414 taotluseni võrreldes 2022. aasta sama perioodiga (6 kuud 2022: 44 508 ja 6 kuud 2021: 75 759 taotlust)

• Aktiivsete klientide arv grupis suurenes 65 636 kliendini võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 96% (6 kuud 2022: 33 493 ja 6 kuud 2021: 40 235 aktiivset klienti)

Oleme alati rõhutanud pikaajalise strateegia olulisust. Laienemine uutes piirkondades, kasutades olemasolevaid litsentse ja ülemaailmset kaubamärgi kohalolekut on sama oluline ja selge kui meie pühendumus. Meid juhib soov edasi liikuda ja innovatsiooni teha,“ ütles Admirals Group ASi tegevjuht Sergei Bogatenkov.

“Meie visioon on tugevdada rahalist kaasatust, pakkudes Admiralsi ökosüsteemi kaudu lihtsasti kasutatavat, taskukohast ja turvalist juurdepääsu finantstoodetele.”





“Olen uhke, et oleme mitmekesistamise kaudu avanud olulisi kasvu- ja laienemisvõimalusi. Admirals on positsioneerinud end kiiresti arenevas FinTechi kogukonnas paindliku ja operatiivse tehnoloogia pakkujana ning hariduspõhise strateegilise partnerina.”

Finantsseisundi aruanne



(tuhandetes eurodes) 30.06.2023 31.12.2022 Varad



Nõuded krediidiasutustele 15 613 20 111 Nõuded investeerimisühingutele 15 508 13 266 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 7 335 7 933 Laenud ja nõuded 28 851 34 634 Varud 170 48 Muud varad 1 493 2 230 Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180 Materiaalne põhivara 1 695 1 850 Kasutusõigusega vara 2 442 2 684 Immateriaalne põhivara 3 073 3 095 Varad kokku 80 360 90 031





Kohustused



Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 82 214 Võlad ja ettemaksed 2 052 4 350 Allutatud võlakirjad 1 354 1 827 Rendikohustis 2 716 2 949 Kohustused kokku 6 204 9 340 Omakapital



Aktsiakapital 2 586 2 586 Kohustuslik reservkapital 259 259 Jaotamata kasum 71 311 77 846 Omakapital kokku 74 156 80 691 Kohustused ja omakapital kokku 80 360 90 031





Koondkasumiaruanne



(tuhandetes eurodes) 6 kuud 2023 6 kuud 2022 Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 20 510 44 608 Vahendustasu tulu 754 0 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -15 794 -12 603 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 188 252 Kauplemistegevuse netotulu 5 658 32 257 Muud tulud 118 192 Muud kulud 511 0 Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile -103 278 Muud samalaadsed intressitulud 227 59 Intressikulu 10 -105 Netokasum valuutakursi muutustest -158 991 Netokasum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande -77 -437 Tööjõukulud -2 373 -2 575 Tegevuskulud -6 316 -6 566 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -636 -580 Kasutusõigusega vara kulum -242 -242 Kasum enne tulumaksu -3 381 23 272 Tulumaks -535 0 Aruandeperioodi kasum -3 916 23 272 Aruandeperioodi koondkasum -3 916 23 272

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/

Admirals on rahvusvaheline finantstehnoloogia- ja investeerimisühing, mille reguleeritud tütarettevõtted pakuvad nutikaid lahendusi erinevate finantstoodete jaoks. Alates asutamisest 2001. aastal, on Admirals oma haaret pidevalt laiendanud, olles täna reguleeritud kauplemisettevõtete kaudu esindatud kogu maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admirals Group AS-i tütarettevõte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

Admirals hoolib oma partnerite edust, seetõttu pakuvad nad arvukalt läbi proovitud turundustööriistu, tipptasemel tarkvara ja kvaliteeti.

Täna asuvad Admiralsi kontorid 18 riigis üle maailma, mis teeb sellest tõeliselt globaalse organisatsiooni.

Lisainfo:

Kaia Gil

Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht

kaia.gil@admiralmarkets.com

+372 53 413 764





