LUMIBIRD FINALISE L’ACQUISITION DES ACTIVITES LASER HAUTE PUISSANCE ET SEMI-CONDUCTEURS DE PRIMA INDUSTRIE EN ITALIE ET AUX ETATS-UNIS

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, a finalisé le 31 août 2023 l’accord avec la société italienne Prima Industrie portant sur l’acquisition de sa filiale Convergent Photonics (Turin, Italie) et des actifs de Convergent détenus par Prima Industrie North America (Boston, USA). Cette acquisition apporte à Lumibird des solutions innovantes et de l’autonomie sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de forte puissance tout en lui ouvrant de nouveaux marchés.

Lumibird finalise ce jour l’acquisition de Convergent Photonics, suite à la levée de toutes les conditions suspensives et notamment l’obtention des autorisations réglementaires. La nouvelle filiale, baptisée « Lumibird Photonics Italia » est implantée à Turin en Italie. Les actifs de Convergent détenus par Prima Industrie North America (USA) sont repris par Lumibird Photonics USA (Ex Quantel USA).

Cette acquisition présente un double intérêt stratégique pour Lumibird, d’une part en renforçant son autonomie sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de très forte puissance, et d’autre part, en ouvrant de nouveaux segments de marché. Elle complète également avec l’arrivée du semi-conducteur, les investissements stratégiques déjà réalisés sur la fibre optique et les composants dérivés. Elle permet à Lumibird de devenir indépendant à terme sur la fourniture de composants critiques et lui confère des capacités d’innovation accrues à l’échelle des matériaux et des composants, tout en internalisant les marges de composants onéreux.

Lumibird a financé son acquisition par le tirage des lignes bancaires dont dispose le groupe, dans le respect des covenants.

Prochaine information : Résultats semestriels 2023 : 26 septembre 2023 (après bourse)

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

