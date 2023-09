AI-Media und Middleman geben Partnerschaft im Bereich Werbeeinschaltungen bekannt

BROOKLYN, New York, Sept. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media und Middleman Software, Inc., ein führender Anbieter von SCT-104- und SCTE-35 Messaging-Lösungen, haben eine Partnerschaft geschlossen, um Rundfunkanstalten eine einheitliche SCTE 104/35-Messaging-Lösung für Live-Produktions-Workflows zu bieten.



AdIT: AdIT Live von Middleman Software revolutioniert die Generierung von SCTE 104- und SCTE 35-Nachrichten in Echtzeit und ermöglicht die Monetarisierung von Direct-to-Stream-Live-Events, die kein Playout-Automatisierungssystem erfordern.

Alta: Die Alta Caption Encoder Software von AI-Media integriert Live-Closed-Captions, Untertitel und SCTE 104/35-Nachrichteneinblendungen in Live-IP-Videoproduktionsumgebungen und ist damit die erste Wahl für Rundfunkanstalten.

Vereinfachte Architektur

Durch die nahtlose Integration von AdIT Live und Alta können Rundfunkanstalten automatisch alle SCTE 104- und SCTE 35-Nachrichten direkt in ST 2110- und MPEG-Transportströme einspeisen, zusammen mit Closed-Caption- und Untertiteldaten. Es sind keine zusätzlichen Komponenten in der Signalkette erforderlich.

Mehrere Profile in einem einzigen Stream

AdIT Live und Alta Software unterstützen den gesamten SCTE 104/35-Standard. Sie verfügen über fortschrittliche Funktionen, die die Rundfunkanstalten stärken. Ein hervorstechendes Merkmal ist die Option, mehrere „Ströme“ unterschiedlicher SCTE 104/35-Nachrichten über denselben Videostream an einzelne Empfänger zu leiten. Hierzu werden DPI-PID-Indexwerte zur Identifizierung eindeutiger Dienste genutzt, um eine effiziente und parallele Verteilung ohne Bandbreitenverschwendung zu gewährleisten.

Diese gemeinsame Lösung vereinfacht und verbessert die Live-Produktions-Workflows und bietet den Rundfunkanstalten eine einzigartige Kontrolle und Flexibilität, um die Werbeeinnahmen in großem Umfang zu maximieren.

James Heliker, CEO von Middleman, hierzu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AI-Media, um eine umfassende und moderne Lösung für SCTE 104/35-Nachrichten für Live-Produktionen anzubieten. Unsere Partnerschaft setzt neue Maßstäbe für die Branche, da sie den Rundfunkanstalten erweiterte Kontroll-, Flexibilitäts- und Monetarisierungsoptionen für ihre Live-Produktionen bietet.“

Bill McLaughlin, Chief Product Officer, AI-Media, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Unsere Alta-Systeme erfreuen sich aufgrund ihrer einzigartigen Flexibilität bei der Einspeisung von Echtzeit-SCTE-Triggern in komprimierte oder SMPTE 2110-Workflows großer Beliebtheit bei traditionellen großen Broadcast-Netzwerken und weltweit führenden OTT-Sportkanälen. Viele unserer Kunden haben jedoch Schwierigkeiten, diese Trigger-Meldungen mit detaillierten Live-Daten aus anderen Business Intelligence-Quellen zu füllen.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, haben wir uns für eine Partnerschaft mit Middleman entschieden, um deren AdIT-System zu integrieren und eine Integrationsebene anzubieten, die die Vorteile einer kompletten SCTE-35-Ende-zu-Ende-Lösung in Bezug auf Automatisierung und Content-Monetarisierung optimiert. Durch die Kombination von AdIT mit Alta kann das Trigger-System über die herkömmliche Ein/Aus-Signalisierung hinausgehen, was eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Middleman bei dieser und zukünftigen Partnerschaften.“

Über AI-Media

Das 2003 in Australien gegründete Technologieunternehmen AI-Media ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Live- und aufgezeichnete Untertitelung, Transkription und Übersetzung. Mit seiner KI-gestützten automatischen Untertitelungslösung LEXI unterstützt das Unternehmen die weltweit führenden Rundfunkanstalten, Unternehmen und staatlichen Behörden bei der Gewährleistung einer hochpräzisen, sicheren und kosteneffektiven Untertitelung. LEXI-Untertitel werden über den Untertitel-Encoder und das iCap Cloud-Netzwerk von AI-Media – das weltweit größte und sicherste Netzwerk zur Bereitstellung von Untertiteln – an Millionen von Bildschirmen weltweit geliefert. Weltweit liefert AI-Media monatlich über 8 Millionen Minuten an Live- und aufgezeichneten Medien. AI-Media wird an der australischen Börse (ASX:AIM) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Ai-Media.tv.

Über Middleman

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 ist Middleman Software, Inc. Vorreiter bei der Revolutionierung von Medien-Workflows durch Automatisierung. Das Unternehmen hat sich zu einem führenden Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Anzeigenvermarktung entwickelt und bietet den großen Netzwerken und Sendergruppen modernste Funktionen. AdIT, das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, automatisiert die Generierung von SCTE 104- und SCTE 35-Nachrichten, sodass Rundfunkanstalten problemlos framegenaue, dynamische Werbeeinblendungen in ihre OTT-Feeds implementieren können. Mit AdIT können Rundfunkanstalten ihre Einnahmen erheblich steigern, ohne den bestehenden Sendebetrieb zu stören. Weitere Informationen über Middleman Software, Inc. und AdIT finden Sie unter Middleman.tv.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5845b76f-8bf0-4aae-a882-c1bf42246f57