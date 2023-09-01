AI-Media 與 Middleman 宣布廣告投放合作夥伴關係

布魯克林，紐約, Sept. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media 與 Middleman Software, Inc.，一家領先的 SCTE 104 和 35 訊息傳遞解決方案提供商，已聯手為廣播公司提供強大的統一 SCTE 104/35 訊息傳遞解決方案，用於直播製作工作流程。



AdIT：Middleman Software 的 AdIT Live 徹底改變了即時 SCTE 104 和 35 訊息的生成，使得在不需要播放自動化系統的情況下，能夠實現直接流式直播活動的盈利化。

Alta：AI-Media 的 Alta 字幕編碼器軟件將實時隱藏式字幕、字幕和 SCTE 104/35 訊息整合注入到直播 IP 視頻製作環境中，使其成為廣播公司的當然之選。

精簡架構

透過 AdIT Live 和 Alta 的無縫整合，廣播公司可以自動生成任何 SCTE 104 和 35 訊息，並將其與隱藏式字幕和字幕數據一起直接注入 ST 2110 和 MPEG 傳送流。信號鏈中無需額外組件。

單一串流中的多個配置文件

AdIT Live 和 Alta 軟件支持整個 SCTE 104/35 標準，提供了助力廣播公司的各種高級功能。一個值得注意的功能是透過利用 DPI PID 索引值來識別獨特服務，將多個不同的SCTE 104/35 訊息「串流」路由到同一視頻流，以向各個接收方傳送，從而確保高效且並行分布，且不會浪費帶寬。

這個聯合解決方案簡化並增強了直播製作工作流程，為廣播公司提供了前所未有的控制和靈活性，以在規模上實現廣告收入最大化。

Middleman 的行政總裁 James Heliker 表示：「我們對與 AI-Media 的合作感到非常激動，這一合作為直播製作提供一個全面和現代的 SCTE 104/35 訊息傳遞解決方案。我們的合作為這一行業設立了新的標準，助力了廣播公司，為他們在其直播製作中提供了高級控制、靈活性和盈利能力。」

AI-Media 產品總裁 Bill McLaughlin 評論此次合作道：「由於我們的 Alta 系統在將實時 SCTE 觸發器注入已壓縮或 SMPTE-2110 工作流程方面展現出獨特的靈活性，因此在傳統大型廣播網絡和世界領先的 OTT 體育頻道中大受歡迎。然而，我們的許多客戶在填充這些觸發器訊息時，很難使用來自其他商業智能來源的詳細實時數據。

為了應對這個挑戰，我們與 Middleman 合作，將他們的 AdIT 系統合併，提供一個整合層，以優化完整的端到端 SCTE-35 解決方案的自動化和內容盈利優勢。透過將 AdIT 與 Alta 結合，觸發系統可以超越傳統的開/關信號，開啟了多種可能性。我們期待着與 Middleman 在此次合作以及未來合作中共同努力。」

關於 AI-Media

2003 年，科技公司 AI-Media 在澳洲成立，是即時和錄音字幕、轉錄和翻譯解決方案的全球領導者。該公司透過其 AI 驅動的 LEXI 自動字幕解決方案，幫助世界領先的廣播公司、企業和政府機構確保獲得高精度、安全和具有成本效益的字幕。LEXI 字幕透過 AI-Media 的一系列字幕編碼器和其 iCap 雲計算網絡——世界上最大、最安全的字幕傳送網絡，傳送到全球數百萬個螢幕。在全球範圍內， AI-Media 每月傳送超過 800 萬分鐘的即時和錄製媒體。AI-Media 在澳洲證券交易所上市交易 (ASX:AIM)。欲了解更多資訊，請瀏覽 AI-Media.tv。

關於 Middleman

自 2017 年成立以來，Middleman Software, Inc. 一直處於透過自動化來改革媒體工作流程的前沿。該公司已躍升成先進廣告盈利技術的領先提供商，為主要網絡和電視集團提供尖端能力。他們的旗艦產品 AdIT 自動生成 SCTE 104 和 35 訊息，因此廣播公司可以在其 OTT 供應源中無縫實現動態廣告的精確投放。憑藉 AdIT，廣播公司可以在不干擾現有廣播運營的情況下大幅增加收入。要了解有關 Middleman Software, Inc. 和 AdIT 的更多資訊，請造訪：Middleman.tv。

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