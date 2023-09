Kavatsus emiteerida täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvaid võlakirju

Coop Pank AS (edaspidi Pank) kavatseb viia septembris läbi Panga täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissiooni. Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei pakuta neid avalikult ning pakkumine on suunatud üksnes piiratud ringile valitud investoritele.

Pakkumisele tuleb 80 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, intressimääraga 12,0% aastas, mida makstakse kvartaalselt. Pangal on õigus otsustada pakkumise mahu suurendamist või vähendamist tulenevalt investorite huvist. AT1 võlakirju pakutakse hinnaga 100 000 eurot ühe võlakirja kohta. AT1 võlakirjade märkimisperiood on vahemikus 04. september 2023 – 07. september 2023 ning pakkumise tulemustest teavitab Pank eraldi. AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on Panga tagamata võlakohustusega investori ees. Pangal on õigus AT1 võlakirjad lunastada Finantsinspektsiooni loal pärast 5 aasta möödumist nende emiteerimisest.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul kasutatakse AT1 võlakirjade emissioonist saadavaid vahendeid Panga kasvustrateegia jätkamiseks vajaliku kapitalibaasi tugevdamiseks.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 169 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Oluline teave

Coop Pank AS-i esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvaid võlakirju ei pakuta avalikult ning nende kohta ei registreerida prospekti mitte üheski jurisdiktsioonis. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.