Tarkett- Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social de Tarkett au 31 août 2023

PARIS, 1er septembre 2023 — Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social de Tarkett au 31 août 2023

(Articles L233-8 II du Code de commerce et

223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers)

Date Nombre d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote Au 31 août 2023



65 550 281



Nombre de droits de vote théoriques :



123 358 473 Nombre de droits de vote exerçables :

122 969 163*

* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droit de vote.

