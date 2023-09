Gereglementeerde informatie, Leuven, 1 september 2023 (17.40 CEST)

KBC Ancora sluit boekjaar 2022/2023 af met een winst van 298,9 miljoen euro.

KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2022/2023 een winst van 298,9 miljoen euro, hetzij 3,82 euro per aandeel. In het voorgaande boekjaar realiseerde KBC Ancora een winst van 804,8 miljoen euro, gezien de ongebruikelijk hoge KBC Groep-dividenden die ze in dat boekjaar ontving.

Het resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 227,6 miljoen euro, hetzij 2,91 euro per aandeel.

KBC Ancora keerde 8 juni 2023 een interim-dividend uit van 3,31 euro bruto per aandeel en zal, zoals aangekondigd, geen slotdividend uitkeren.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora NV, deelt de jaarcijfers voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023 mee onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van KBC Ancora op 27 oktober 2023.

Verkorte financiële overzichten en toelichting 1

Resultaten over het boekjaar

Boekjaar



totaal

(in 000 euro) 2022/2023



p.a.

(in euro) Boekjaar



totaal

(in 000 euro) 2021/2022



p.a.

(in euro) Opbrengsten 310.951 3,97 821.713 10,49 Bedrijfsopbrengsten 18 0,00 39 0,00 Recurrente financiële opbrengsten 310.932 3,97 821.674 10,49 Kosten 12.081 0,15 16.884 0,22 Bedrijfskosten 3.043 0,04 3.265 0,04 Financiële kosten 9.038 0,12 13.619 0,17 Resultaat na belastingen 298.869 3,82 804.828 10,28 Aantal aandelen uitgegeven* 78.301.314 78.301.314 Aantal dividendgerechtigde aandelen

op balansdatum 77.011.844 78.184.128

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde over boekjaar 2022/2023 een winst van 298,9 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 804,8 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.

De opbrengsten (311,0 miljoen euro) bestonden nagenoeg volledig uit dividenden op de participatie in KBC Groep (310,1 miljoen euro). De kosten (12,1 miljoen euro) werden in hoofdzaak bepaald door de werkingskosten (3,0 miljoen euro) en financiële kosten (9,0 miljoen euro).

Ontwikkelingen over de laatste 6 maanden van boekjaar 2022/2023

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

KBC Ancora kocht, noch verkocht KBC Groep-aandelen in de tweede helft van het boekjaar en bezit 77.516.380 KBC Groep-aandelen.

In het kader van het op 10 juni 2022 gestarte programma inkoop eigen aandelen, kocht KBC Ancora in de tweede helft van het boekjaar 338.915 bijkomende KBC Ancora-aandelen op de beurs voor een totaal bedrag van 15,8 miljoen euro. Op 13 maart werd het inkoopprogramma voltooid. In totaal kocht KBC Ancora 1.289.470 eigen aandelen voor een totaal bedrag van 50,0 miljoen euro. De voor het inkoopprogramma vereiste beschikbare reserves werden opgebouwd binnen de sinds augustus 2019 van toepassing zijnde dividendpolitiek.

De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel komt overeen met 1,007-maal2 de koers van het KBC Groep-aandeel, verminderd met de netto-schuld3 per (dividendgerechtigd) aandeel. Op 30 juni 2023 bedroeg de netto-schuldpositie van KBC Ancora 2,20 euro per (dividendgerechtigd) aandeel.

Op basis van de beurskoers van het KBC Groep-aandeel op 30 juni 2023 (63,92 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 62,14 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (41,88 euro) met een discount van 32,6% ten opzichte van de intrinsieke waarde.



Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora

(juli 2022 – juni 2023) Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (juli 2022 – juni 2023)

Benoemingen bij statutair bestuurder Almancora Beheersmaatschappij

Marc De Ceuster werd op 28 april 2023 benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Almancora Beheersmaatschappij, met een deeltijds mandaat. Hij vervangt vanaf 18 mei 2023 Katelijn Callewaert, die de statutaire leeftijdsgrens bereikt had, en vervoegt Franky Depickere die voltijds gedelegeerd bestuurder van Almancora Beheersmaatschappij is.

In opvolging van Marc De Ceuster, werd Paul Demyttenaere benoemd als onafhankelijk bestuurder. Hij werd eveneens voorzitter van de Raad van Bestuur.

Jos Peeters beëindigde zijn mandaat als bestuurder en werd opgevolgd door Mathilde Remy als vertegenwoordiger uit de vennotenbeweging van Cera.



Resultaat van de laatste jaarhelft van boekjaar 2022/2023

2H boekjaar



totaal

(in 000 euro) 2022/2023



p.a.

(in euro) 2H boekjaar



totaal

(in 000 euro) 2021/2022



p.a.

(in euro) Opbrengsten 233.427 2,98 589.136 7,52 Bedrijfsopbrengsten 12 0,00 12 0,00 Recurrente financiële opbrengsten 233.416 2,98 589.124 7,52 Kosten 5.867 0,07 8.217 0,10 Bedrijfskosten 1.465 0,02 1.532 0,02 Financiële kosten 4.402 0,06 6.685 0,09 Resultaat na belastingen 227.560 2,91 580.919 7,42 Aantal aandelen uitgegeven 78.301.314 78.301.314 Aantal dividendgerechtigde aandelen op balansdatum 77.011.844 78.184.128

In de tweede jaarhelft van het afgelopen boekjaar boekte KBC Ancora een winst na belastingen van 227,6 miljoen euro of 2,91 euro per aandeel. In dezelfde periode in het voorgaande boekjaar realiseerde KBC Ancora een winst van 580,9 miljoen euro.

De opbrengsten bedroegen 233,4 miljoen euro.

KBC Ancora ontving 232,5 miljoen euro aan dividenden uit haar participatie in KBC Groep en realiseerde 0,9 miljoen euro renteopbrengsten uit termijnbeleggingen.

In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar ontving KBC Ancora 589,1 miljoen euro dividenden uit haar participatie in KBC Groep.

De kosten (5,9 miljoen euro) in de tweede jaarhelft, lagen 2,4 miljoen euro lager dan het jaar voordien en werden in hoofdzaak bepaald door het volgende:

de werkingskosten bedroegen 1,5 miljoen euro, 0,1 miljoen euro minder dan in dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Van dit bedrag heeft 1,0 miljoen euro betrekking op kosten gemaakt in het kader van de kostendelende overeenkomst met Cera. De overige kosten bestonden onder meer uit de kosten inzake de dividenduitkering, de statutaire bestuurder, de beursnotering en de taks op effectenrekeningen.

de kosten verbonden aan schulden bedroegen 4,4 miljoen euro. Dit is 2,3 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar, grotendeels ingevolge de schuldaflossingen van 100 miljoen euro (mei 2022) en – in mindere mate – van 70 miljoen euro (mei 2023). Daardoor lagen de interestlasten 1,8 miljoen euro lager in de tweede jaarhelft van het afgelopen boekjaar. Daarnaast betaalde KBC Ancora geen negatieve rente meer in de laatste 6 maanden van het boekjaar, tegenover 0,5 miljoen euro in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar.

Balans per 30.06.2023

(in 000 euro) 30.06.2023 30.06.2022 30.06.2021 BALANSTOTAAL 3.654.085 3.680.265 3.664.327 Activa Vaste activa 3.599.979 3.599.979 3.599.979 Financieel vast actief 3.599.979 3.599.979 3.599.979 Vlottende activa 54.106 80.287 64.348 Passiva Eigen vermogen 3.480.279 3.436.319 3.319.759 Inbreng 2.021.871 2.021.871 2.021.871 Wettelijke reserve 156.844 141.900 101.659 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen 50.000 4.336 0 Overige onbeschikbare reserves 1.136.257 1.136.257 1.136.257 Beschikbare reserves 114.440 131.711 59.588 Overgedragen resultaat 867 243 383 Schulden 173.806 243.947 344.568 Schulden > 1 jaar 100.000 243.000 243.000 Schulden < 1 jaar 73.223 190 100.244 Overlopende rekeningen 583 756 1.324

Op 30 juni 2023 bedroeg het balanstotaal 3,65 miljard euro, 26,2 miljoen minder dan het jaar voordien.

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef het afgelopen boekjaar onveranderd. Op balansdatum heeft KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen in bezit. De boekwaarde van deze aandelen bedraagt (de historische boekwaarde van) 46,44 euro per aandeel. De beurskoers van het KBC Groep-aandeel bedroeg op balansdatum 63,92 euro, de IFRS eigenvermogenswaarde bedroeg 51,20 euro per aandeel per 30.06.2023.

De vlottende activa daalden met 26,2 miljoen euro ten opzichte van het jaar voordien tot 54,1 miljoen euro. Enerzijds daalden de liquide middelen met 75,7 miljoen euro, anderzijds steeg de rubriek geldbeleggingen met 49,6 miljoen euro ten gevolge van de inkoop van eigen aandelen in het afgelopen boekjaar (45,7 miljoen euro) en termijnbeleggingen (3,9 miljoen euro). Ingevolge het inkoopprogramma werd in het afgelopen boekjaar eveneens een bedrag van 45,7 miljoen euro overgeboekt van de beschikbare reserves naar een onbeschikbare reserve voor eigen aandelen.

De schulden (173,8 miljoen euro, waarvan 173 miljoen euro financiële schulden) daalden met 70,1 miljoen euro ten opzichte van (de balansdatum van) het vorige boekjaar, hoofdzakelijk naar aanleiding van de gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van 70 miljoen euro in mei 2023 van een lening die in mei 2024 op vervaldag komt.

Na toevoeging van het overgedragen resultaat van vorig boekjaar (0,2 miljoen euro), bedroeg het te bestemmen resultaat 299,1 miljoen euro. Aan de Algemene Vergadering van 27 oktober 2023 wordt de volgende resultaatsbestemming voorgesteld:

een toevoeging van 14,9 miljoen euro (5% van de winst van het boekjaar) aan de wettelijke reserve.

een toevoeging aan de beschikbare reserves van 28,4 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt 10% van het recurrente resultaat (na aanleg van de wettelijke reserve).

een dividend van 254,9 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt het interim-dividend van 3,31 euro per aandeel dat op 8 juni 2023 aan de aandeelhouders werd uitgekeerd en komt overeen met 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat, na aanleg van de wettelijke reserve.

overdracht van het saldo van 0,9 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) naar het volgende boekjaar.

Toelichting bij de verwachte ontwikkeling voor het lopende boekjaar 2023/2024

Zoals reeds aangegeven in het persbericht van 13 maart 2023 naar aanleiding van de voltooiing van het programma inkoop eigen aandelen, zal KBC Ancora aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 oktober 2023 voorstellen om de ingekochte eigen aandelen te vernietigen.

KBC Ancora zal in de loop van boekjaar 2023/2024 de nodige voorbereidingen treffen en beslissingen nemen in het kader van de lening (73 miljoen euro) die in mei 2024 op eindvervaldatum komt. De op dat ogenblik opgebouwde kaspositie zal – rekening houdend met de normale dividendpolitiek – in dit kader aangewend worden.

Verwacht wordt dat de kosten binnen de kostendelende overeenkomst met Cera ca. 2,2 miljoen euro zullen bedragen. De totale interestlast voor boekjaar 2023/2024 wordt geraamd op ca. 6,8 miljoen euro. De overige werkingskosten worden geraamd op ca. 1,0 miljoen euro.

KBC Groep herbevestigde in haar persbericht van 10 augustus 2023 haar intentie om, conform haar dividendpolitiek, in november 2023 een interim-dividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren als voorschot op het totale dividend over boekjaar 2023. De dividendpolitiek van KBC Groep bestaat er in om - behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden - een dividenduitkeringsratio (inclusief de coupon op de Additional Tier 1-instrumenten) na te streven van ten minste 50% van de geconsolideerde winst.

Bovenstaande verwachte opbrengsten en kosten zullen KBC Ancora wellicht toelaten om het boekjaar 2023/2024 met een positief te bestemmen recurrent resultaat af te sluiten en, behoudens onvoorziene omstandigheden, in juni 2024 een interim-dividend uit te keren, conform haar dividendpolitiek.



Informatie over de externe controle op de jaarlijkse boekhoudgegevens

De controlewerkzaamheden door KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kenneth Vermeire, werden nog niet volledig afgerond. Meer bepaald dient het ESEF-gerelateerde XHTML document van het jaarverslag nog door KBC Ancora aangemaakt en door de commissaris gecontroleerd te worden. Op datum van dit persbericht zijn er geen elementen naar boven gekomen die tot enig voorbehoud van de commissaris zouden leiden. Dit persbericht werd ook door de commissaris nagezien en bevat geen onmiskenbare inconsistenties met het ontwerp van jaarrekening.

---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

26 september 2023 Jaarverslag 2022/2023 beschikbaar en oproeping Algemene Vergadering

27 oktober 2023 Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

26 januari 2024 Halfjaarlijks financieel verslag (1H) boekjaar 2023/2024

30 augustus 2024 Jaarlijks communiqué boekjaar 2023/2024

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans

tel.: +32 (0)16 27 96 72

e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

1 KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP).

2 Aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille / (aantal uitgegeven aandelen – aantal ingekochte aandelen) = 77.516.380 / (78.301.314 – 1.289.470) = 1,007.

3 Netto-schuld wordt hier gedefinieerd als het totaal van de schulden verminderd met het totaal van de activa exclusief de financiële vaste activa en exclusief de ingekochte eigen aandelen.

Bijlage