SOMAÍ Pharmaceuticals ontvangt EU-GMP-certificering en haalt € 5 miljoen op

LISBON, Portugal, Sept. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOMAÍ Pharmaceuticals Unipessoal LDA (het "Bedrijf" of "SOMAÍ"), de grootste Europese fabrikant van farmaceutische cannabisproducten, is verheugd te kunnen aankondigen dat het van de Portugese Gezondheidsautoriteit INFRAMED toestemming heeft gekregen voor zijn faciliteit in Lissabon, Portugal (autorisatienummer 42/V01 op 25/08/2023). Deze autorisatie staat het bedrijf toe om medicinale cannabisproducten te produceren, te importeren en te exporteren naar talrijke wereldwijde markten en betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf op weg naar het genereren van inkomsten. Het bedrijf kondigt ook aan dat het met succes € 5 miljoen aan nieuw kapitaal heeft opgehaald om zijn ambitieuze groeiplannen te financieren.



Deze INFRAMED-autorisatie verleent het bedrijf een GMP-certificering deel I en deel II, waardoor het zijn plan kan uitvoeren om eigen distributiekanalen te hebben in Australië en Duitsland en distributiepartnerschappen aan te gaan in nog eens acht landen, terwijl het een uitgebreid merk van medische cannabisproducten ontwikkelt. Het doel van SOMAÍ is om een uniek merk te zijn dat voorziet in de behoeften van alle artsen en patiënten door middel van meerdere afgiftesystemen en nieuwe formuleringen.

Michael Sassano, oprichter en CEO van SOMAÍ: “We zijn de bouwwerken gestart in november 2021. Na een eerste inspectie 12 maanden later begonnen we met de productie. Nu we de volledige GMP Deel I en Deel II hebben gekregen, hebben we bewezen dat het mogelijk is om in minder dan twee jaar farmaceutische producten op de markt te brengen. Bovendien worden niet alleen de producten van eerder dit jaar steeds stabieler, maar blijven we ook een volledig pakket van next-gen producten creëren, op basis van de toekomstige behoeften van patiënten.”

Anton Nakhodkin, lid van de Raad van Bestuur en Managing Director: “Onze focus verschuift van ontwikkeling naar volledige commercialisatie en groei door alle huidige grote markten te bedienen en kleinere en nieuwe markten voor te bereiden om zich open te stellen voor medicinale cannabis. Het management heeft alle doelstellingen gehaald en overtroffen en nog eens € 5 miljoen aan nieuwe investeringen voorzien om een internationaal verkoop- en distributiesysteem op te bouwen.”

SOMAÍ heeft er nog steeds het volste vertrouwen in dat de markt voor medicinale cannabisproducten in afgewerkte doseringsvorm een enorm potentieel heeft. SOMAÍ investeert met het grootste productassortiment in die toekomst en het bedrijf ziet nu al een wereldwijde vraag naar en interesse in zijn producten vanuit zowel bestaande als nieuwe markten.

Over SOMAÍ Pharmaceuticals Ltd.

SOMAÍ Pharmaceuticals LTD is een Europees is een farmaceutisch en biotechnologisch bedrijf dat zich richt op de productie (in Lissabon, Portugal) en de wereldwijde distributie van EU GMP-gecertificeerde farmaceutische cannabisproducten. SOMAÍ legt de nadruk op wetenschappelijke farmacologische toepassingen met EU-GMP-normen voor het leveren van behandelingen voor het endocannabinoïde systeem. SOMAÍ is de grootste en meest geavanceerde productiefaciliteit van cannabisproducten in de Europese markt. Het bedrijf produceert geneesmiddelen en geregistreerde actieve farmaceutische bestanddelen. Ga voor meer informatie naar de website van SOMAÍ.

Commercieel contactpersoon:

George Bellow

Chief Operational Officer

hello@somaipharma.eu

Contactgegevens voor de pers:

Nataliia Garnina

Marketing Manager

ng@somaipharma.eu

De bij dit persbericht behorende foto is beschikbaar op:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/175d01ab-a170-4483-bd77-aa5417018e1c