Talenom Oyj, lehdistötiedote 4.9.2023 klo 10.00

Talenom perustaa yrityksiä ilmaiseksi valtakunnallisen Yrittäjän päivän kunniaksi

Talenom tekee nyt yrittämisen aloittamisen mahdollisimman helpoksi. Yrittäjän päivän kunniaksi Talenom perustaa yrityksiä veloituksetta. Lisäksi Talenom tarjoaa aloittaville yrityksille taloushallinnon ja pankkipalvelut ilmaiseksi kolmen kuukauden ajan.

”Moni haaveilee yrittäjyydestä, mutta ensimmäisen askeleen ottaminen voi tuntua vaikealta. Tällä hetkellä esimerkiksi pankkitilien avaaminen ja niiden korkeat kustannukset aiheuttavat yrityksille päänvaivaa. Me haluamme auttaa uudet yrittäjät alkuun”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

Talenomin tarjous koskee kaikkia aloittavia yrittäjiä, jotka ottavat yhteyttä Yrittäjyysviikolla. Tarjous on Talenomilta kädenojennus yrittäjyyden puolesta, eikä se velvoita uusia yrittäjiä mihinkään. Onko tarjous liian hyvä ollakseen totta?



”Talenom on puhunut yrittäjyyden puolesta jo yli 50 vuotta. Tämä on meille luonteva tapa kannustaa suomalaisia yrittäjyyteen”, Huhtala sanoo. ”Taloudellisen taantuman aikana monille toimialoille tulee tarve ratkaista asioita entistä tehokkaammin tai jopa kokonaan uudella tavalla. Voittajina ovat usein uudet, innovatiiviset toimijat. Sen vuoksi juuri nyt on oikea aika yrittää.”

Valtakunnallista Yrittäjän päivää on vietetty Suomessa vuodesta 1997, ja sitä vietetään vuosittain 5.9. Päivän tarkoitus on muistuttaa yritysten merkityksestä yhteiskunnalle ja nostaa yrittäjän työn arvostusta.



