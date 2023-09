Ovaron tj Huttunen lisää omistustaan yhtiössä osana yrittäjämäistä kannustinjärjestelmää

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj



Pörssitiedote 4.9.2023 klo 10.15

Ovaron toimitusjohtaja Marko Huttunen lisää omistustaan yhtiössä. Tätä varten yhtiön hallitus on päättänyt myöntää toimitusjohtajalle maksimissaan 200.000 euron lainan käytettäväksi osakkeiden hankkimista varten.

Osakehankinta on osa toimitusjohtajan kannustinjärjestelmää 2024-26. Hankinta on tarkoitus toteuttaa markkinoilta H2 2023 aikana. Muilta osin kannustinjärjestelmä julkistetaan H2 2023 aikana.

Laina on markkinaehtoinen ja osakkeet hankitaan markkinaehtoisesti.

Toimitusjohtaja Huttunen omistaa nyt 42.819 osaketta. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen hän omistaa arviolta noin 104.000 osaketta. Samalla hän nousee yhtiön 10 suurimman osakkeenomistajan joukkoon. Yhteensä Ovaron omistaa noin 4.000 osakkeenomistajaa.

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen:

‘’Ovaro myi ennen inflaation ja korkojen nousua suurimman osan kiinteistöistään ja maksoi pois valtaosan lainoistaan. Samalla yhtiön tulos on käännetty positiiviseksi. Olemme nyt hyvissä asemissa tekemään kasvuinvestointeja ja markkinatilanne on niille suotuisa. Edellytykset tavoitella strategiakaudella 2024-26 nousevan tuloskehityksen jatkamista ja omistaja-arvon kasvattamista ovat olemassa. Toteutuksen onnistumista tukemaan olemme päättäneet rakentaa toimitusjohtajalle yrittäjämäisen kannustinjärjestelmän, jonka yksi kulmakivi on omistajuus. Tarkoitus on, että johdon ja kaikkien osakkeenomistajien intressit olisivat mahdollisimman yhtenäiset. Nyt toteutettava lainoitettu osakehankinta on keskeinen osa tätä kannustinta. Loppuelementit julkistamme H2 2023 aikana’’.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Haluan kehittää Ovaroa yrittäjämäisellä otteella, jonka perustana on omistajuus. Ovaron kehitystyön tuloksena yhtiöllä on nyt vahva tase ja likviditeetti. Tämä antaa meille hyvät lähtökohdat strategiakauden 2024-2026 suunnitteluun ja toteutukseen".

Helsinki 4.9.2023

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 25 63

