Stordata poursuit sa croissance sur son dernier exercice

Stordata, expert reconnu sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, poursuit son développement à l’échelle nationale et annonce un chiffre d’affaires de 84,2 millions d’euros en hausse de 7,3% par rapport à l’année précédente.

Stordata accompagne au quotidien ses clients dans la mise en œuvre de projets structurants grâce à des compétences uniques. Stordata propose l’une des offres les plus complètes du marché en matière de gestion sécurisée des données : conseil, intégration, maintien en condition opérationnelle, services managés, services Cloud et formation. À ce jour, le groupe réunit 180 collaborateurs répartis sur 6 agences et travaille pour plus de 1 200 clients ETI et grands comptes.

Fort de ces éléments, Stordata a su une nouvelle fois développer ses parts de marché sur l’ensemble de ses offres (Transformation des infrastructures, Cloud, Maintien en conditions opérationnelles). Au final, ce sont plus de 22 nouveaux clients qui ont rejoint l’ESN. Stordata a également étendu le périmètre de ses interventions chez ses clients historiques.

Olivier TEICHMAN, Président de Stordata « Stordata a pour ambition de poursuivre une croissance maitrisée et de se positionner comme un partenaire central et stratégique pour les organisations qui souhaitent mener à bien leur transformation digitale, notamment par une bonne gestion, exploitation et sécurisation de leurs données opérationnelles. »

Pour soutenir son développement, Stordata va continuer d'étoffer ses équipes, mais également densifier son offre en proposant de nouveaux services, tout en renforçant ses positions sur ses métiers traditionnels (Conseil, Transformation & MCO). Des investissements importants seront enfin effectués ces prochains mois pour accélérer sur les sujets du Cloud et de la cybersécurité qui se positionnent comme une priorité dans les plans de transformation digitale des clients de l’ESN.

Olivier TEICHMAN, Président de Stordata « Cette nouvelle croissance met en a vant l’expertise de nos équipes qui travaillent en proximité avec nos clients pour leur délivrer des offres de service de qualité qui reposent sur les meilleures technologies. Nous allons investir fortement ces prochains mois pour continuer à proposer des services innovants. »