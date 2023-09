SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 4. maj 2023, vil Selskabet i fjerde fase af programmet, der løber fra 8. maj 2023 til 2. november 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Fjerde fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 28. august mandag til 1. september fredag foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 443.319 6.818.063.471 28 august 2023 570 12.839.0702 7.318.270 29 august 2023 560 12.927.4107 7.239.350 30 august 2023 560 12.974.0714 7.265.480 31 august 2023 560 12.804.0179 7.170.250 1 september 2023 610 12.620.7049 7.698.630 Total 28. august - 1. september 2023 2.860 36.691.980 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 3.034 12.829.3673 38.924.301 Total i fjerde fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 109.595 1.366.914.512 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 449.213 6.893.679.751 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.850.339 29.692.223.425 28 august 2023 2.276 13.046.4609 29.693.745 29 august 2023 2.235 13.124.1409 29.332.455 30 august 2023 2.235 13.175.7517 29.447.805 31 august 2023 2.235 13.126.8792 29.338.575 1 september 2023 2.435 12.829.3183 31.239.390 Total 28. august-1. september 2023 11.416 149.051.970 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 9.152 13.056.4193 119.492.349 Købt fra Familiefonden* 2.885 13.056.4547 37.667.872 Total i fjerde fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 436.099 5.526.493.617 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.873.792 29.998.435.616



*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 189.991 A-aktier og 807.750 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,68% af aktiekapitalen.

København, 4. september 2023

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 5357 1650

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

