Planlagt suspension i Investeringsforeningen Investin i forbindelse med overflytning til Fundmarket

Grundet den planlagte overflytning, vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 6. juli 2023, af Annox, Demetra og Sustainable World fra Investeringsforeningen Investin under administration af Nykredit Portefølje Administration A/S til Investeringsforeningen PortfolioManager under administration af Fundmarket A/S, vil nedenstående afdelinger i Investeringsforeningen Inestin være suspenderet fra og med 6. september til og med 11. september.

ISIN Cur Afdeling Order Code Cur DK0061272077 Annox Kvant Globale Aktier INIAQG DK0060511897 Demetra INIDEM DK0061294634 Sustainable World - KL INISWO

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk.

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted